В Новосибирске создали тест-систему, выявляющую штамм "омикрон"

Новосибирске ученые совместно с коллегами из Санкт-Петербурга разработали новую тест-систему, выявляющую штамм "омикрон".

Тест-система одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-штамму.

- Для того, чтобы создать на основе работающей тест-системы новую, мы добавили еще фермент и новые зонды, ориентированные на специфичное выявление 3 из 10 мутаций, свойственных исключительно омикрон-штамму, - рассказал ТАСС один из разработчиков системы, молекулярный биолог Евгений Печковский. - Это, конечно же, повлияло на себестоимость медицинского изделия. Мы ожидаем, что тест будет на 20-30% дороже, чем простой тест на коронавирус.

В настоящее время тест-система проходит регистрацию. По данным разработчиков, исследование на штамм "омикрон" займет 1 час 25 минут.

Ученые утверждают, что отделять "омикрон" от других штаммов коронавируса важно не только для понимания глобальной картины развития пандемии, но и для эффективного лечения.