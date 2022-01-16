Академик Медведев: У кого самый большой мозг и секрет рождения гениев

У кого самый большой мозг: у гениев? Нет, оказывается. И даже современные технологии не могут смоделировать так, чтобы родился вундеркинд, человек с неординарным интеллектом.

Об этом корреспондент "Российской газеты" говорила с физиологом, академиком РАН Святославом Медведевым. Он много лет возглавлял Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой.

Святослав Всеволодович, технологии достигли невероятных высот. Зачатие с использованием одного сперматозоида из пробирки, генетический анализ зародыша, который еще в чашке Петри и прочее стало реальностью. Возможно ли создание технологий, позволяющих сделать так, чтобы рождались гении?

Святослав Медведев: Кто-то знает признаки будущей гениальности? Нет. Так что гениальность "в пробирке" определить невозможно.

Пример. Представьте себя современным врачом. К вам приходит беременная женщина, у которой восемь детей. Двое из них слепы, трое глухи, один умственно отсталый, да и сама матушка страдает от сифилиса. Вы ужаснетесь тому, какую судьбу она готовит еще нерожденному ребенку. И намекнете, что можно прервать беременность и не плодить инвалидов. Прекрасно. Своим советом вы чуть не отправили в небытие Людвига ван Бетховена. Я привел ситуацию именно с его матерью.

А это правда, что человек использует свой мозг лишь на 5 процентов? Остальные 95 - балласт.

Святослав Медведев: Нет! У нас постоянно работает практически весь мозг, все 10 миллиардов нейронов. Мы с вами разговариваем: и, если конкретный нейрон не участвует в поддержании беседы, он, например, поддерживает позу. То есть вы сидите, а не позволяете себе развалиться в кресле.

Просто функция нейрона в данный конкретный момент не видна. И заметьте, во время разговора вам постоянно приходят в голову мысли, не относящие к теме беседы. И вы автоматически отметили, что за окном пошел дождь, и придется обратно идти под зонтом. Почему такое происходит? Это результат подспудной деятельности мозга, который непрерывно анализирует имеющуюся в его распоряжении информацию.

Приведу простой пример: вас посылают в командировку с полярниками - на арктическую станцию. Вы поехали, написали великолепный материал. А вот что бухгалтерия оформила командировку, перевела деньги на карту - читателям не видно. Бухгалтерии, собственно, все равно: выписать вам командировку в Арктику или в Ленобласть. Но без работы бухгалтерии все бы встало, и вы бы никуда не поехали.

Имеются звенья системы, деятельность которых ярко не проявляется, у них рутинная работа. Также и с нейронами: очень большая часть нейронов используется рутинным образом, но без них - никуда. Сбой в их работе - прямая дорога к болезням мозга.

То есть нейроны работают все время. Другой вопрос: для чего? Для кого-то в данный момент важно купить выпивку и закуску, для кого-то - заключить миллиардную сделку, а кому-то сделать отличное интервью.

Человеческий мозг меняется? У наших далеких предков он был меньше, да и вообще не такой, как сейчас?

Святослав Медведев: Впервые описание мозга, и очень точное, было сделано древнеегипетским зодчим Имхотепом - архитектором пирамиды фараона Джосера. Это было более 4 600 лет назад. Далее следуют серьезные исследования мозга во времена Птолемеев. И так далее вперед по ленте времени. И что сказать? Изменений - нет.

Так что никакие отделы мозга не атрофировались, не сморщились, не увеличились в размере. Мозг древнего египтянина ничем не отличается от нашего. Кстати, знаете, у кого на самом деле самый крупный по размерам мозг? Не у гениев. У дебилов!

Миф и то, что у наших далеких пращуров было недоразвитие мозга из-за маленькой продолжительности жизни. Она, кстати, не была уж такой маленькой, как многим представляется. Среднестатистическая продолжительность жизни - да, была значительно меньше, - за счет колоссальной младенческой смертности. Но те дети, кто выживал, имели отличные шансы дожить до преклонных лет. И с мозгом у них было все в порядке.

Полностью интервью с академиком РАН Святославом Медведевым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".