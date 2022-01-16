Песков: РФ не будет ни с кем обсуждать свои вооружения в Калининградской области

Возможность вывода вооружений с территории Калининградской области не будет обсуждаться с кем бы то ни было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России", - сказал Песков в англоязычном интервью американскому телеканалу CNN (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия никогда не будет мириться с какими-либо требованиями в плане того, что ей делать на своей территории. "Ни одна страна не будет с этим мириться", - добавил он.