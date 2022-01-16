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16.01.2022 16:37
Рубрика: Происшествия

В Поморье женщина взяла 6 кредитов, чтобы перевести деньги мошенникам

Текст: Вера Черенева (Архангельск)

В Архангельске сотрудники полиции пытаются помочь 61-летней женщине, которая оформила на свое имя шесть кредитов на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Все деньги пенсионерка перевела аферистам.

Фото: iStock
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Как сообщает УМВД по Архангельской области, в ноябре прошлого года с женщиной по телефону связались неизвестные, сообщили, что они сотрудники службы безопасности банка и правоохранительных органов и предложили поучаствовать в спецоперации по поимке мошенников.

Для этого нужно было оформить на себя несколько кредитов на крупные суммы. Пенсионерка согласилась. Причем, часть кредитов были оформлены под залог жилья.

Все деньги неизвестные уговорили перевести на названные ими счета. Лишь когда пенсионерка потеряла деньги, она обратилась в полицию. Сейчас злоумышленников ищут.

Стоит отметить, что ранее эта женщина уже становилась жертвой аферистов. У нее выманили около миллиона рублей. Сотрудники полиции неоднократно рассказывали пенсионерке об уловках мошенников и просили проявлять бдительность.

К слову, несмотря на то, что уголовное дело возбуждено, пенсионерка должна выполнять свои обязательства и платить по кредитам.

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