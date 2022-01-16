В Петербурге мошенники стали за миллион продавать "красивые даты" свадеб

В Петербурге появился новый вид мошенничества. Неизвестные аферисты стали публиковать в социальных сетях объявления о продаже "красивых дат" для регистрации брака, сообщает городской комитет по делам ЗАГС.

Ближайшая "красивая дата" - 2 февраля 2022 года. Связать себя узами брака в этот день мошенники предлагают за суммы от 500 тысяч до миллиона рублей. Церемонию предлагается провести как в одном из городских дворцов бракосочетания, так и в районных ЗАГСах.

В комитете отмечают, что это афера чистой воды. Дело в том, что передача даты регистрации третьим лицам или ее перепродажа не допускается. Поэтому те, кто платят деньги авторам объявлений, не имеют никаких шансов пожениться в "красивую дату", если они сами не подали заявление на это число.

К слову, пошлина за государственную регистрацию брака в Петербурге составляет 350 рублей, в эту сумму входит и оформление свидетельства. А если заявление подано в электронном виде через "Госуслуги", то влюбленные и вовсе могут сэкономить 30 процентов от этой суммы.

Кстати

Начало года - горячая пора для органов ЗАГС. Недавно в Петербурге открылась запись на регистрацию браков на май, один из самых популярных месяцев для свадеб. Влюбленные настолько активно подают заявления, что во дворцах бракосочетания на Фурштатской и на Английской набережной документы от женихов и невест стали принимать до 23.00.