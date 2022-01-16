В Псковской области в ДТП погибли пять человек

В городе Печоры Псковской области в лобовом столкновении двух автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Псковской области.

ДТП произошло на Псковском шоссе. Столкнулись автомобили Audi и "Волга".

На месте погибли три человека. Спустя некоторое время стало известно, что несмотря на усилия врачей, скончались еще двое. Четверо погибших - это водитель и пассажиры Audi. В "Волге" жертвой автокатастрофы женщина, находившаяся за рулем.

Причины ДТП выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.