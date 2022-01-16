Жительница Новгорода засудила супермаркет за шумный холодильник

Жительница Великого Новгорода, живущая в квартире над супермаркетом, отсудила у администрации магазина 15 тысяч рублей за шум, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Когда супермаркет открылся, женщина обратила внимание, что в квартире появился странный гул. Оказалось, что это шум от огромных холодильников магазина.

Женщина провела экспертизу, выяснилось, что показатели уровня шума превышают норму. Тогда она потребовала от администрации супермаркета, чтобы там что-то сделали с холодильниками, но никаких мер не было принято. В итоге женщина обратилась в суд и выиграла дело. Суд присудил администрацию супермаркета выплатить ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и оплатить услуги адвоката в размере 5 тысяч рублей. Но главное, магазин больше не должен допускать превышения уровня шума в доме.