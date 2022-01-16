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16.01.2022 18:35
Рубрика: Власть

Минобороны России усилит защиту Крыма

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников объявил, что расположенный в Крыму 22-й армейский корпус в этом году усилят новым ракетным дивизионом.

Какое именно оружие дополнительно поставят в армейский корпус для дополнительной защиты российского полуострова, генерал не уточнил. Однако понятно, что это будут достаточно мощные современные ракетные комплексы.

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Ранее командующий Южным военным округом обнародовал и другие планы, направленные на совершенствование боевого состава ЮВО. "Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону. Это позволит повысить боевые возможности округа", - заявил Александр Дворников.

Поясним, что в данном случае речь идет о формируемых с 2020 года двух новых соединениях ЮВО. Конкретно - о 19-й мотострелковой дивизии в составе 58-й общевойсковой армии и 20-й мотострелковой дивизии, которая входит в 8-ю общевойсковую армию. Кроме того, в ближайшие месяцы в ЮВО развернут до полного состава 415-й учебный центр подготовки младших специалистов. Там будут обучать более 5 тысяч водителей, наводчиков и механиков-водителей для общевойсковых армий округа, а также береговых частей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Известно также, что в прошлом году в Крыму завершилось формирование нового полка ВДВ со штабом в Феодосии. Эта часть вошла в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.

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