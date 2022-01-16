В Краснодаре при пожаре погиб пенсионер

В воскресенье в краснодарской квартире при пожаре погиб 67-летний пенсионер. ЧП произошло утром 16 января в доме по улице Уральской. В 08:59 соседи, заметив огонь, позвонили в единую службу спасения.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в одной из квартир загорелись вещи. Пламя к этому времени распространилось на 25 квадратных метров. В обгоревшем помещении спасатели обнаружили тело пожилого мужчины. Предварительной причиной пожара могло стать его неосторожное обращение с огнем при курении.

По информации пресс-службы краевого МЧС, в 09:10 огонь был полностью потушен. Сейчас специалисты изучают очаг возгорания.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что в ходе поверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.