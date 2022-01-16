В Сочи шторм смыл часть пляжей и вызвал аварии на энергосетях

В субботу вечером разгулявшийся после мощного снегопада в горах шторм на море смыл часть сочинских пляжей. Об этом сообщает Sochi24.TV, а люди публикуют в социальных сетях видео, запечатлевшее стихию. Так, на пляжах "Маяк" и "Приморский" на выложенных в сеть кадрах видны огромные волны, достигающие прогулочных дорожек. Пляжные кафе и настилы оказались поглощены песком, который принесли волны.

Непогода стала причиной аварии на энергосетях. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в воскресенье утром поступило сообщение о частичном отключении электроэнергии в Лазаревском районе курорта. Здесь без света остались жители села Волковка, поселков Лоо, Нижняя Хобза, Якорная щель, села Барановка - всего до 2700 человек. Авария произошла в 8-50. Для ее устранения Сочинские электросети задействовали девять бригад специалистов. В их составе 30 человек и 12 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить к 18 часам.

Синоптики сообщают, что непогода сохранится и в начале недели. 17 января на курорте снова прогнозируют снегопад и сильный ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду на участке от Джубги до Магри. Есть опасность схода лавин.