На Урале зафиксировали первые случаи заражения "омикроном"

Новый штамм "омикрон" в Свердловской области выявили у четырех человек, сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

"Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы, сейчас специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов", - сказали в оперштабе.

Жителей региона предупреждают о важности профилактики коронавирусной инфекции и советуют предпринять меры защиты.

К слову, ранее заражение "омикроном" обнаружили в 40 регионах России, многие из зарегистрированных случаев были завозные.