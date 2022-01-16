Римас Туминас отметит 70-летие в Венеции

20 января художественному руководителю Театра им.Вахтангова исполнится 70 лет. Римас Владимирович встретит юбилей на работе. Об этом он рассказал газете Lietuvos rytas.

"Сейчас я работаю в Венеции, где ставлю "Привидения" Ибсена, - сказал Туминас. - Радуюсь этому предложению, благодаря которому спрячусь от этой трагедии в январе (так мастер называет свой юбилей - "РГ"). Одно утешение, что Федерико Феллини тоже родился 20 января".

В интервью режиссер скромно замечает, что он не считает работы в Литве и России каким-то событием. Хотя его недавняя постановка романа "Война и мир" в Вахтанговском театре единодушно признана критиками и зрителями знаковой в истории мирового театра.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в литовском городе Кельме. Он возглавляет Театр им.Вахтангова с 2007 года. Сейчас в Вахтанговском идет декада спектаклей Туминаса - с 11 до 20 января каждый день в афише спектакли мастера. 20 января покажут "Войну и мир".