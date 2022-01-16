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Рубрика: Общество

Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене

Текст: Анастасия Селиванова
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook разблокировать страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РКН.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении на сайте контрольного ведомства.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Ранее 16 января стало известно, что страница делегации в соцсети стала недоступна, о чем сообщила сама делегация. "Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного "на волне" постов по гарантиям безопасности", - сообщила делегация в своем Twitter-аккаунте.

Роскомнадзор считает, что действия администрации соцсети нарушают "принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней", а сам факт блокировки там называют "актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено".

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