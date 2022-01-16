Россиянка Мария Мельникова была убита преступниками на улицах города Тараз

Россиянка Мария Мельникова, Ким по мужу, 1995 года рождения, была убита преступниками на улицах города Тараз. Она работала администратором в кафе. Когда в Таразе начались погромы, сотрудников кафе развозили по домам, Мария вышла из машины у городской администрации, поскольку жила неподалеку. В это время на площадь выехала какая-то "Газель" и люди оттуда начали стрелять вокруг. Шальная пуля попала Марии в живот и прошла навылет.

"Ее тяжело ранили, - рассказывает консул-советник Генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов. - Потом приехала скорая, попытались спасти, но безуспешно".

Мария была главным кормильцем в семье с тремя детьми, двое из них - граждане России. Ее муж - самозанятый, получает в месяц порядка 60 тысяч тенге (10 300 рублей по текущему курсу). Свекровь работает поварихой, оклад примерно такой же. Она и рассказывает по телефону, как все было. Голос у нее довольно ровный, почти без эмоций. "Мария шла по улице, неожиданно началась перестрелка, в ходе которой она была убита выстрелом. Потом ее подобрала скорая, привезла в городскую клиническую больницу, где констатировали смерть. Так как сейчас сложная ситуация и год назад у меня умер муж, нам жить сложно. Если можно, примем любую материальную, финансовую помощь. Ни от чего не откажемся. У Марии были кредиты. Сколько точно, не знаю. Может, найдется возможность их аннулировать"?

Ад совсем рядом

Генпрокуратура Казахстана подсчитала, что 225 человек в дни беспорядков 4-го - 10-го января погибли и более 4500 пострадали. Скорее всего, цифры будут увеличиваться: сейчас продолжается контртеррористическая операция в некоторых городах, в том числе в Алма-Ате. По ночам до 19 января действует комендантский час. Город уже почти зачищен, кроме некоторых районов частного сектора в нижней части - там укрылись бандиты, которые с наступлением темноты выходят на улицы. В минувшую пятницу, например, были изнасилованы две женщины и несколько человек ограблены. По ночам в тех районах иногда слышны отдаленные выстрелы.

Но в целом обстановка в стране нормализуется. Однако люди напуганы. Сколько лет жили спокойно, и вдруг в один миг оказалось, что ад совсем рядом. Неожиданно на улицы выходят бандиты (кстати, не так давно в Казахстане была большая амнистия в честь 30-летия независимости), силы правопорядка куда-то исчезают, горят здания, мародеры грабят магазины, нет хлеба и лекарств.

Нет и внятной информации о происходящем, только слухи, один другого тревожней. Сожгли акимат, отобрали на улице машину у соседа, убили старушку, идущую в аптеку, полиция перешла на сторону бандитов. И где гарантия, что это не повторится, если столь легко город погрузили в хаос, превратили милую, солнечную Алма-Ату с ее уличными кафе и карагачами - приземистыми вязами над арыками в некий устрашающий, прямо Готэм-сити из американских фильмов.

Кто командовал отморозками

И, конечно, остается вопрос, кому это было нужно, кто стоит за погромами. Мы беседуем с председателем Казахстанского русского культурного центра и главой Координационного совета организации российских соотечественников Республики Казахстан (КСОРС РК) Всеволодом Лукашевым. Он бывший военный врач спецназа и один из самых известных представителей русской диаспоры в Казахстане. Именно Лукашев 5 января на телеканале Almaty.tv выступил с призывом сохранять спокойствие, потому что "в нашем обществе нет неразрешимых вопросов".

Подожженное вандалами во время беспорядков здание акимата Алма-Аты готовят к ремонту. Фото: Константин Волков

"Нет сомнений, что беспорядки в начале января были хорошо спланированы, - говорит Лукашев. - Среди участников погромов было несколько групп. Первые ехали на строительной технике и выламывали стены и двери, после чего, не останавливаясь и ничего не грабя, перемещались к другим объектам. По пути у них были точки, где к тракторам и экскаваторам подбегали ждущие их люди и быстро заправляли машины из канистр. Следом шли другие, эти уже грабили и поджигали".

По словам Лукашева, логика действий погромщиков пока не совсем ясна, но наличие у них четкого плана безусловно. "Например, жгли архивы, но не все - не тронули ни президентский архив, ни архив КНБ", - отмечает он. Кроме того, все вышки сотовой связи в городе из строя выводить не стали, сожгли всего одну, но как раз ту, на которой была аппаратура, обеспечивающая оплату на заправках банковскими картами. При этом, говорит глава культурного центра, говорить о межэтнической напряженности не приходится. "Тех, кто пытался призвать к погромам русских, просто били свои же", - рассказал он. Это перекликается и со словами ключаря кафедрального Вознесенского собора Алма-Аты отца Александра Суворова, который рассказал, что во время погромов к церквям подходили казахи явно из числа погромщиков, спрашивали, что это такое, и узнав, что русская церковь, уходили.

Пятого января была сожжена студия российского телеканала "МИР". По словам корреспондента канала Кирилла Харламова, пока что размер ущерба не установлен, но в минувшую пятницу в офис приходил аким (мэр) города, оценивал размер ущерба. Сгорели и были разграблены расположенные рядом Первый канал "Евразия", "Русское радио Азия", много рекламных агентств.

Впрочем, видеть здесь антироссийскую направленность вряд ли стоит. Телеканалы расположены прямо на центральной площади Республики напротив взятого штурмом акимата. Есть версия, что погромщики хотели выйти в эфир, поэтому ворвались в студии. Но, видимо, не разобрались, как это сделать, и решили хотя бы пограбить и сжечь. Но это все предположения. Возможно, в дальнейшем следствие выяснит, какими мотивами руководствовались преступники.

Еще один вопрос: а кто же эти погромщики, которые отрезали головы убитым полицейским? Тут ответ пришел пока не из спецслужб, а из Минздрава Казахстана. Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на казахском и русском языках. А после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимации в сопровождении неизвестных вооруженных лиц. Три алма-атинские горбольницы несколько суток находились из-за таких гостей на осадном положении.

Страх и неуверенность в Алма-Ате

Но главное - не придут ли погромщики снова, это волнует всех, в том числе и русских. И немало этнических русских намерены уехать. По словам консула-советника Генконсульства РФ Артема Оганова, очередь в генконсульстве из желающих принять участие в программе добровольного переселения в Россию полностью забита на два месяца вперед. Встревожены и представители русского бизнеса.

И проблема здесь в неопределенности и страхе, усилившихся после погромов. Люди уезжали и раньше, но сейчас их число возрастет, считают Оганов и Лукашев. Раньше были недовольны несбалансированностью отношений со стороны властей. Все руководящие должности тут занимают представители титульной нации. Правда, в новом правительстве Токаева есть русские - первый вице-премьер Роман Скляр, министр ЧС Юрий Ильин. То же самое на всех уровнях власти.

Недавние погромы показали, как неустойчива ситуация, и многие из тех, кто раньше колебался, уезжать или нет, теперь будут склоняться к отъезду. "Люди боятся, - говорит Лукашев. - Они не знают, что будет дальше, какая власть, какая политика, а влияния на политические процессы в Казахстане русские практически не имеют". Впрочем, сами казахи ведь тоже уезжают. Едут, например, получать образование за границей и там остаются". При этом отношения на человеческом уровне между всеми живущими в Казахстане национальностями очень хорошие . По словам Лукашева, чтобы люди не уезжали, Казахстан должен стать государством со сформированным гражданским обществом. "Основой должен стать постулат о принадлежности к Казахстану, а не к определенному роду или племени". Пока же сложилась ситуация, когда у некоторых есть рента от добычи природных богатств. Она распределена между определенными людьми. Однако, добавляет Лукашев, "мы, представители русской общины здесь, верим, что у Казахстана есть будущее, и мы хотим быть частью будущего этой страны".

Тем временем

Власти Казахстана освободили от должности вице-министра энергетики Жумабая Карагаева. "Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области", - говорится в сообщении агентства, которое цитирует РИА "Новости". Кроме того, пост гендиректора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл" покинул Димаш Досанов. Также досрочно прекращены полномочия председателя правления АО "Национальная компания QazaqGaz" Кайрата Шарипбаева. Об этом сообщила пресс-служба госфонда "Самрук-Казына", на которую ссылается агентство.

Подготовила Елена Бугайская