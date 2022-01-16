Российское судно застряло в водах Грузии из-за шторма

Российское судно не может покинуть территориальные воды Грузии из-за шторма. Об этом проинформировали в Агентстве морского транспорта министерства экономики республики.

Как отмечается, корабль SGV-Flot встал на якорную стоянку в акватории Батуми 7 января.

Из-за сильного шторма судно потеряло возможность маневрирования, и волны стали сносить его к берегу, однако экипажу, состоящему из 13 человек, удалось приостановить этот процесс. После подключения грузинских специалистов корабль развернули в сторону моря и поставили на якорь.

Как ожидается, территориальные воды Грузии он покинет после того, как на него доставят груз.