Сербы и россияне отдают дань памяти Савве Владиславичу-Рагузинскому

16 января 1669 года родился граф Савва Лукич Владиславич-Рагузинский (1669-1738) - потомок герцеговинских князей Владиславичей, серб, выдающийся сподвижник Императора Петра I и Екатерины II.

Он посвятил всю свою жизнь служению России и освобождению православных народов от турецкого ига. В этой связи сегодня в РФ, Сербии и Республике Сербской отдают дань памяти этому легендарному государственному деятелю, чье имя навеки вписано золотыми буквами в историю нашей страны.

Судьба незаслуженно забытого героя, которого по праву в кругу историков называют символом российско-сербских отношений, удивительна. Она вполне может стать основой для многочисленных киносценариев, что становится особенно актуальным на фоне предстоящего празднования 350-летия со дня рождения Петра I и широкого внимания к столь незаурядному событию со стороны общественности.

Корреспондент "Российской газеты" побеседовал с авторитетными общественными и научными деятелями о значимости вклада графа в развитие России.

Советник президента Русского географического общества (РГО) по международной деятельности Сергей Катиков отметил, что "выдающийся дипломат и сподвижник Императора Петра I Савва Владиславич-Рагузинский является ярким символом поистине братского российско-сербского взаимодействия".

"Серб внес большой личный вклад в сопровождение побед русского оружия в Великой Северной войне, в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, - указал он. - Разветвленная торговая сеть Владиславича-Рагузинского стала прообразом разведывательной службы России за рубежом. В 1710 году он занял должность главного советника Петра I по вопросам православного Востока. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Популярный в России и на Балканах актер Милош Бикович обратил внимание на то, что "Савва Владиславич опережал свое время, был яркой разносторонней личностью, что позволило ему стать "правой рукой" российского Императора Петра I".

"Я считаю крайне важным, чтобы не только в России, но и в Сербии, и в Республике Сербской наш народ знал, кем был их соплеменник и какую значимую роль он играл в момент становления Российской империи, - заявил прославленный деятель культуры. - Пример Саввы Владиславича наглядно демонстрирует исторический вклад сербов в развитие России".

Авторитетный российский балканист Юлия Юдова добавила, что "в истории есть немало примеров, когда достойные люди, не получившие славы при жизни, обрели ее после смерти".

"В случае с Саввой Владиславичем-Рагузинским все произошло наоборот, - заметила она. - Имя блестящего дипломата, сподвижника Петра I, удостоившегося почестей и признания при жизни, в наше время известно лишь узкому кругу людей. Вместе с тем список его заслуг перед Россией и Сербией так велик, что следовало бы восстановить справедливость и сделать его труд на благо наших стран достоянием большего числа людей. Некоторые шаги в этом направлении уже предприняты. Так, в нескольких городах Республики Сербской, Сербии и России, с которыми была связана жизнь Саввы, ему открыты памятники, в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где он похоронен, установлена мемориальная доска".

Между тем

Именно Савва Владиславич-Рагузинский привез в Москву приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, (африканец затем был подарен Петру I, проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, в 1759 году получил звание генерал-аншефа), прадеда Александра Пушкина, которому великий поэт посвятил неоконченный роман "Арап Петра Великого".

Таким образом, можно констатировать, что серб своими действиями внес и неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка.

Интересным является и тот факт, что итальянский композитор и скрипач-виртуоз Антонио Вивальди пользовался покровительством и финансовой поддержкой Саввы Владиславича. В качестве благодарности за оказываемую помощь музыкальный гений посвятил сербу оперу "Истина в испытании" (1720).

За заслуги перед российским государством Савва Владиславич-Рагузинский был награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Александра Невского, произведен в действительные статские советники.

Граф умер в Санкт-Петербурге в 1738 году, где его в царской гробнице в крипте Благовещенской церкви с наивысшими почестями похоронила Екатерина II, которая считала серба своим самым близким соратником и личным другом. Рядом с ним затем был погребен прославленный русский полководец Александр Васильевич Суворов.