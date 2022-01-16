СМИ: Нетаньяху ведет переговоры о признании вины

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщается, близок к заключению сделки о признании вины в суде по делу о коррупции, что может означать неожиданно быстрый конец его бурной политической карьеры.

В воскресенье в израильских СМИ появились сообщения о том, что Нетаньяху, председатель партии "Ликуд" и лидер оппозиции, начал предварительные переговоры с прокуратурой. По условиям сделки Нетаньяху признает два пункта обвинения в злоупотреблении доверием, что, по первому пункту, приведет к условному тюремному заключению, а по второму - к нескольким месяцам тюремного заключения, которые будут заменены общественными работами. Ему также будет запрещено заниматься политической деятельностью в течение семи лет.

Бывший премьер-министр Израиля предстал перед судом по обвинению в создании преференциального режима для крупной израильской телекоммуникационной компании. Он также является ответчиком по второму делу, связанному со злоупотреблением доверием, и по третьему делу, в котором утверждается, что он получил подарки на сотни тысяч долларов от богатых друзей.

72-летний политик отверг призывы уйти в отставку после того, как ему было предъявлено обвинение в 2019 году, обвиняя правоохранительные органы, СМИ и суды за проведение против него "охоты на ведьм".