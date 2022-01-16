Sohu: Эксперты назвали причины боевого долголетия истребителя МиГ-31

Принятый на вооружение в 1981 году истребитель МиГ-31 остается одним из самых грозных и известных самолетов ВКС России. После модернизации перехватчик получил способности нести гиперзвуковое оружие и бороться с самыми современными воздушными, наземными и морскими целями.

Как сообщает китайское издание Sohu, новая версия МиГ-31 оснащена новым двигателем Д-30Ф6М, современной авионикой с цифровым управлением полетом, "стеклянной кабиной" - многофункциональными ЖК-индикаторами. При этом тяжелый перехватчик обладает дальностью полета более 3000 километров, с максимальной скоростью 2,83 Маха и взлетной массой 46,2 тонны.

Следует также добавить, что для МиГ-31 были модифицированы некоторые виды оружия. Ракеты Р-33 усовершенствованы и с новой системой наведения могут успешно поражать воздушные цели на дистанции в 300 километров. Еще одной ракетой "воздух-воздух", предназначенной для МиГ-31, стала Р-37, дальность пуска которой достигает 400 километров. Ее основные цели - самолеты ДРЛО, самолеты-заправщики, воздушные командные пункты и тяжелые бомбардировщики.

Хотя МиГ-31 создавался как перехватчик, но в 2018 году часть этих самолетов вооружили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", дальность которых превышает 2000 километров. В сочетании с МиГ-31 они дают возможность наносить неотразимый для ПВО удар по кораблям противника с расстояния 3500 километров.

"Именно МиГ-31 все еще является "таинственным убийцей", поднятие которого в воздух в любой момент наводит на врага ужас", - говорится в публикации, переведенной ИноСМИ.