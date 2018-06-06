МиГ-31 назвали одним из самых грозных боевых самолетов в мире

Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-31 стал первым советским боевым самолетом четвертого поколения. Несколько сотен этих машин до сих пор стоят на вооружении ВКС России и Сил воздушной обороны Казахстана. МиГ-31 был разработан на основе МиГ-25 как перехватчик. Самолет неоднократно модернизировали, его оснастили современными радиолокационными и ракетными системами. На сегодняшний день МиГ-31 остается одним из самых быстрых боевых самолетов в мире - он может передвигаться со скоростью 2,83 Маха и подниматься на высоту свыше 20 километров.

МиГ-31 - один из основных боевых самолетов ВКС России наравне с фронтовым бомбардировщиком Су-24 и истребителем Су-27. Размеры российского перехватчика позволяют ему применять чрезвычайно тяжелые боеприпасы, которые другие самолеты использовать не могут, пишет Military Watch. Кроме того, для него были разработаны специальные боеприпасы, ставшие ключом к его успеху в роли перехватчика. Одной из главных задач самолета была защита советского воздушного пространства от воздушных и ракетных атак противника. МиГ-31 был оборудован бортовой РЛС "Заслон" - первой в мире РЛС с фазированной антенной решеткой, установленной на реактивный истребитель. Не менее уникальной была и ракета "воздух-воздух" большой дальности Р-33, позволявшая перехватывать американские F-15 Eagle далеко за пределами их зоны поражения. Применялись также и более старые Р-40.

Ракеты Р-33 также были модифицированы, теперь их дальность превышает 300 километров. Были усовершенствованы и системы наведения, что повысило точность ракет. Единственным недостатком этих ракет называют их габариты и массу, из-за которых Р-33 не могут применяться другими самолетами. Современные истребители, такие как Су-35 и F-22, имеют ограниченный радиус поражения воздушных целей, что дает значительное преимущество российскому перехватчику.

Еще одной ракетой "воздух-воздух", предназначенной для МиГ-31, стала Р-37, дальность пуска которой превышает 300 километров. На большой дальности эта ракета была менее точной, чем Р-33. Ее основными целями были самолеты ДРЛО, самолеты-заправщики, воздушные командные пункты и тяжелые бомбардировщики. Наличие такой ракеты позволяло быстро устранить эти ценные для противника воздушные суда, не столкнувшись с сопровождающими их истребителями.

Хотя МиГ-31 был создан как перехватчик, в последнее время часть этих самолетов вооружили гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", дальность которых превышает 2000 километров. В сочетании с МиГ-31 они дают возможность наносить удар по кораблям противника с расстояния 3500 километров. Скорость и маневренность делают "Кинжал" неуязвимым даже для самых современных систем ПВО, превращая его в смертоносного "убийцу авианосцев". Одной только кинетической энергии ракеты достаточно, чтобы разорвать пополам даже самые современные американские авианосцы.

Оснащение одного из лучших российских боевых самолетов МиГ-31 новейшей гиперзвуковой ракетой представляет серьезную угрозу для потенциальных противников. МиГ-31 и сегодня не имеет аналогов как в качестве перехватчика, так и в качестве охотника за авианосцами и другими боевыми кораблями. Спустя почти 40 лет после принятия на вооружение он остается одним из самых грозных российских боевых самолетов.