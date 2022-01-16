Столтенберг: НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений

НАТО готова обсуждать с Москвой сокращение вооружений, в том числе ядерных. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC.

По его словам, альянс также готов выслушать обеспокоенности России и призывает к деэскалации ситуации на Украине.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, отрицая таким образом обвинения Запада и Украины в агрессии. По мнению Москвы, обвинения подобного рода есть не что иное как предлог для размещения военной техники НАТО близ российских границ.