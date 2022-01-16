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Рубрика: Общество

Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Ученые предупреждают, что стремительное продвижение "омикрон"-варианта практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, которая беспокоит мир. Эксперты не уточняют, как будут выглядеть следующие варианты или как они смогут повлиять на пандемию. Однако, по их словам, нет никакой гарантии, что они вызовут более легкое заболевание или что существующие вакцины будут работать против них. Эксперты призывают к более широкой вакцинации, пока сегодняшние вакцины все еще работают.
Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS
Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS

"Чем быстрее распространяется "омикрон", тем больше возможностей для мутаций, что может привести к большему количеству новых вариантов", - сказал в интервью Associated Press Леонардо Мартинес, эпидемиолог-инфекционист из Бостонского университета. Исследования показывают, что этот вариант по меньшей мере в два раза более заразен, чем дельта-штамм, и по крайней мере в четыре раза более заразен, чем исходная версия вируса. "Омикрон" с большей вероятностью, чем "дельта"-вариант, повторно заражает людей, которые ранее болели COVID-19, и вызывает "прорывные инфекции" у вакцинированных людей, а также атакует непривитых, отмечают эксперты. Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордных 15 миллионах новых случаев заболевания COVID-19 за неделю с 3 по 9 января, что на 55 процентов больше, чем на предыдущей неделе.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Легкость, с которой распространяется "омикрон"-вариант, увеличивает вероятность того, что вирус сохранится внутри людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций. "Наиболее вероятным рассадником новых вариантов являются более длительные, стойкие инфекции", - сказал доктор Стюарт Кэмпбелл Рэй, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Джона Хопкинса.

Улучшенная способность уклоняться от иммунитета помогает коронавирусу выживать в течение длительного времени. Есть много возможных направлений эволюции развития мутаций. Домашние собаки и кошки, выращенные на ферме норки - это лишь некоторые из животных, уязвимых для вируса, который потенциально может мутировать внутри них и вернуться к людям. Еще один потенциальный путь: при циркуляции как "омикронного", так и "дельта"-вариантов люди могут получить двойную инфекцию, которая может породить то, что Рэй называет "вариантами Франкена", гибридами с характеристиками обоих типов. По словам ученых, "омикрон" имеет гораздо больше мутаций, чем предыдущие варианты, около 30 в шиповидном белке, который позволяет ему прикрепляться к клеткам человека. Но так называемый вариант IHU, выявленный во Франции и находящийся под наблюдением ВОЗ, имеет 46 мутаций, отмечает АР.

Чтобы сдержать появление новых вариантов, ученые подчеркивают необходимость продолжения мер общественного здравоохранения, таких как ношение масок и вакцинация. По словам экспертов, хотя "омикрон"-вариант способен лучше уклоняться от иммунитета, чем "дельта", вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от него, а повторные прививки значительно снижают серьезные заболевания, госпитализации и смертность.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Эксперты говорят, что вирус не станет эндемичным, как грипп, пока глобальные показатели вакцинации будут такими низкими. Во время недавней пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что защита людей от будущих вариантов, в том числе тех, которые могут быть полностью устойчивыми к сегодняшним прививкам, зависит от устранения глобального неравенства в отношении вакцин. Согласно статистике Университета Джона Хопкинса, в настоящее время существуют десятки стран, где полностью вакцинировано лишь менее четверти населения. "Эти огромные не вакцинированные группы в США, Африке, Азии, Латинской Америке и других местах в основном и представляют собой фабрики по производству новых вариантов", - заключил доктор Прабхат Джа из Центра глобальных исследований в области здравоохранения в Торонто.

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