Ученые: "Омикрон" может стать не последней версией коронавируса

"Чем быстрее распространяется "омикрон", тем больше возможностей для мутаций, что может привести к большему количеству новых вариантов", - сказал в интервью Associated Press Леонардо Мартинес, эпидемиолог-инфекционист из Бостонского университета. Исследования показывают, что этот вариант по меньшей мере в два раза более заразен, чем дельта-штамм, и по крайней мере в четыре раза более заразен, чем исходная версия вируса. "Омикрон" с большей вероятностью, чем "дельта"-вариант, повторно заражает людей, которые ранее болели COVID-19, и вызывает "прорывные инфекции" у вакцинированных людей, а также атакует непривитых, отмечают эксперты. Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордных 15 миллионах новых случаев заболевания COVID-19 за неделю с 3 по 9 января, что на 55 процентов больше, чем на предыдущей неделе.
Легкость, с которой распространяется "омикрон"-вариант, увеличивает вероятность того, что вирус сохранится внутри людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций. "Наиболее вероятным рассадником новых вариантов являются более длительные, стойкие инфекции", - сказал доктор Стюарт Кэмпбелл Рэй, эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Джона Хопкинса.
Улучшенная способность уклоняться от иммунитета помогает коронавирусу выживать в течение длительного времени. Есть много возможных направлений эволюции развития мутаций. Домашние собаки и кошки, выращенные на ферме норки - это лишь некоторые из животных, уязвимых для вируса, который потенциально может мутировать внутри них и вернуться к людям. Еще один потенциальный путь: при циркуляции как "омикронного", так и "дельта"-вариантов люди могут получить двойную инфекцию, которая может породить то, что Рэй называет "вариантами Франкена", гибридами с характеристиками обоих типов. По словам ученых, "омикрон" имеет гораздо больше мутаций, чем предыдущие варианты, около 30 в шиповидном белке, который позволяет ему прикрепляться к клеткам человека. Но так называемый вариант IHU, выявленный во Франции и находящийся под наблюдением ВОЗ, имеет 46 мутаций, отмечает АР.
Чтобы сдержать появление новых вариантов, ученые подчеркивают необходимость продолжения мер общественного здравоохранения, таких как ношение масок и вакцинация. По словам экспертов, хотя "омикрон"-вариант способен лучше уклоняться от иммунитета, чем "дельта", вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от него, а повторные прививки значительно снижают серьезные заболевания, госпитализации и смертность.
Эксперты говорят, что вирус не станет эндемичным, как грипп, пока глобальные показатели вакцинации будут такими низкими. Во время недавней пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что защита людей от будущих вариантов, в том числе тех, которые могут быть полностью устойчивыми к сегодняшним прививкам, зависит от устранения глобального неравенства в отношении вакцин. Согласно статистике Университета Джона Хопкинса, в настоящее время существуют десятки стран, где полностью вакцинировано лишь менее четверти населения. "Эти огромные не вакцинированные группы в США, Африке, Азии, Латинской Америке и других местах в основном и представляют собой фабрики по производству новых вариантов", - заключил доктор Прабхат Джа из Центра глобальных исследований в области здравоохранения в Торонто.