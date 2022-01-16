Умер итальянский модельер Нино Черрути

Знаменитый итальянский модельер Нино Черрути скончался больнице г. Верчелли (область Пьемонт) на 92-м году жизни. Кутюрье не дожил до операции на тазобедренном суставе.

В 1950 г. Нино Черрути унаследовал от деда текстильную фабрику, основанную в 1881 г., с успехом трансформировав семейный бизнес во всемирно известный дом высокой моды. В 1957 году он представил в Милане свою первую коллекцию одежды, а позже сосредоточился на продаже парфюма.

Способствовал раскурке бренда и Голливуд. В костюмах от Cerruti в разные годы щеголяли Марчелло Мастроянни в фильма Pret-a-porter, Джек Николсон в "Иствикских ведьмах", Ричард Гир в "Красотке", Харрисон Форд в "Самолете президента", Роберт Редфорд в "Непристойном предложении" и Майкл Дуглас в "Основном инстинкте".

Под руководством Черрути свою карьеру начинали многие талантливые модельеры, включая Джорджо Армани.

В 2000 году Черрути решил продать свой дом высокой моды группе итальянских инвесторов, после чего полностью посвятил себя управлению вышеупомянутой текстильной компанией Lanificio Fratelli Cerruti.