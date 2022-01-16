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Рубрика: В мире

В Австрии задумались о привитых "Спутником V"

Текст: Юрий Когалов

В Австрии с 1 февраля вакцинация от коронавируса станет обязательной. Однако власти страны пока не знают, как им поступить с людьми, которые привились вакциной "Спутник V", но не имеют австрийского сертификата о наличии прививки.

Фото: Стрингер / РИА Новости
Канцлер Австрии объявил об обязательной вакцинации граждан с 18 лет

Как заявил глава министерства здравоохранения Альпийской республики Вольфганг Мюкштайн, "в Австрии по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты "Спутником V". Но поскольку российская вакцина до сих пор не признана Европейским союзом, у них нет европейского "зеленого паспорта". По словам министра, координационный кризисный центр по COVID-19 уже пытается найти выход из сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сегодня канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что обязательная вакцинация от коронавируса коснется всех совершеннолетних граждан. Как ожидается, с 1 февраля до 14 марта граждан будут подробно информировать и убеждать в необходимости привиться. С 15 марта контролирующие органы уже начнут проверять у граждан наличие сертификата о вакцинации, например, при остановке транспортного средства или просто при проверке документов на улице. Непривитым грозит штраф до 600 евро. Затем власти проанализируют ситуацию, и если результат окажется неудовлетворительным, не прошедших вакцинацию будут вызывать к врачу. Любой, кто не явится на прием, будет автоматически оштрафован.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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