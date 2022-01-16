В Банке России и Минфине назвали главные риски для экономики

Российской экономике пора задумываться над путями выхода из кризиса, куда ее, как и всю мировую экономику, загнала пандемия коронавируса и не в малой степени - методы борьбы с ней. Помимо высокой инфляции, разрыва логистических цепочек и проблем с предложением перед Россией и миром стоят и более долгосрочные вызовы. Об этом шла речь на сессии Гайдаровского форума "Россия и мир: макроэкономические приоритеты".

Цены реагируют на погоду

В целом российская экономика сейчас имеет дело с целым комплексом рисков, отметил министр финансов Антон Силуанов. Среди них он упомянул ESG-повестку (включает трансформацию экономики и бизнеса, связанную с климатическими изменениями, социальной ответственностью и корпоративным управлением, так или иначе завязанную на "зеленый" энергопереход - "РГ"), геополитику и торговый протекционизм. Причем эти факторы будут мешать росту не только российской, но и мировой экономики, уточнил Силуанов.

"Ответы должно правительство давать, что мы поставим на карту снижение акционерных рисков. Деньги же есть сейчас, прибыли большие, огромные прибыли. Вопрос, чтобы эти прибыли пошли в новые рабочие места, в новые производства и так далее. И здесь вопрос защиты собственности, гарантии макростабильности: инфляции, курсовые, налоговые и так далее", - подчеркнул Силуанов.

С этим согласилась глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, нужно обеспечить предсказуемость правил в экономике, "в том числе ценового регулирования". В своем выступлении на Гайдаровском форуме она подчеркнула, что энергопереход - это мощный, долгосрочный и структурный проинфляционный фактор. Она пояснила, что энергопереход разгоняет инфляцию из-за того, что экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику будут дороже. "По сути дела, ESG-фактор - это такой длящийся будет шок предложения, аналогично тому, что было, наверное, с нефтяными ценами в 1970-х годах", - сказала Набиуллина.

Экономика слишком разогрелась

По словам Силуанова, в условиях мягкой монетарной политики - в том числе и во время пандемии коронавируса - общий долг мировой экономики вырос до 260% ВВП. Во время пандемии государства "разогревали" экономики с помощью мягкой монетарной и бюджетной политики, что привело к быстрому росту инфляции, и сейчас главный вопрос заключается в том, как выходить из этого тренда, сказал министр финансов. "А выходить как? Повышением процентных ставок, сокращением избыточных дефицитов бюджетов. А это очень болезненный процесс", - заключил Силуанов.

Если бы Банк России не повышал почти весь прошлый год ключевую ставку, то инфляция могла бы оказаться больше 12%

Два ключевых мировых центробанка, эмитирующих две основные мировые резервные валюты - Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центробанк (ЕЦБ) - де-факто ведут мягкую монетарную политику (держат низкие или нулевые ставки, проводят программы "количественного смягчения") еще с прошлого мирового экономического кризиса 2007 года. Во время пандемии коронавируса программы количественного смягчения через выкуп с рынка облигаций и стимулирования вложений в реальную экономику были усилены. Побочным эффектом такого стимулирования экономической активности стали появление "пузырей" в ряде секторов фондового рынка и быстрый рост инфляции.

Так, в 2021 году инфляция в США стала рекордной с начала 1980-х годов, дойдя до 7%, в еврозоне, по предварительным данным, она составила 5%, чего не было за всю историю существования евро. О постепенном сворачивании программы выкупа активов ФРС объявила в конце 2021 года (вероятно, она завершится весной-летом), ЕЦБ планирует приступить к постепенному сворачиванию программы в первом квартале. Не исключено, что оба регулятора могут приступить в 2022 году и к повышению процентных ставок.

Инфляция могла бы быть выше

По итогам 2021 года инфляция в России могла бы быть выше на четыре процентных пункта, если бы ЦБ не повышал ключевую ставку. "Нам бы пришлось еще больше повышать ставку, и разогрелись бы еще инфляционные ожидания, то есть это означало бы, по сути, несвоевременное действие, необходимость более жесткой политики", - подчеркнула глава ЦБ. По словам Набиуллиной, денежно-кредитная политика Банка России не может подавить инфляцию сразу, но это не означает, что она не работает: повышение ключевой ставки действует на инфляцию с лагом во времени.

Банк России начал цикл повышения ключевой ставки весной 2021 года на фоне ускорения инфляции. Ставка поднялась с рекордно низких для российской экономики 4,25% до текущих 8,5% годовых. По оценке Росстата, по итогам 2021 года инфляция составила 8,4%. Это рекордное значение с 2015 года. Банк России рассчитывает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 4-4,5%, сказала Набиуллина.

По словам главы минэкономразвития Максима Решетникова, учитывая сложную природу инфляции, ее немонетарный, внешний характер, ответ на нее должен быть сложным и комплексным. "Одними мерами денежно-кредитной политики мы этот импульс не погасим. Или ценой гашения этого импульса может быть экономический рост", - предупредил он.