В Думу внесен закон о сроках прекращения взыскания

Важный документ, который в конце прошлой недели был внесен в Государственную Думу, должен, в случае принятия его, порадовать должников.

Точнее, тех граждан, которые уже выплатили свой долг и больше никому ничего не должны. Дело в том, что покинуть ряды должников не так легко и просто, как попасть в них. Объясним, в чем суть.

Законопроект, внесенный в Думу, - о прекращении исполнительного производства. И вот почему он важен. Сейчас по закону на окончание или прекращение исполнительного производства приставу отводится двухмесячный срок .

А он, по мнению авторов документа, приводит к нарушениям законных прав должника. И это действительно так. Смотрите, что получается - человек уже закрыл долг, а у него еще месяц-два, а то и больше будут списывать деньги. Ведь пристав никого не уведомил, что больше деньги человека трогать нельзя.

Авторы законопроекта предлагают сократить срок в два месяца и привести Закон "Об исполнительном производстве" в соответствие с другими действующими нормативными актами.

Авторы такого полезного документа - депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Наталья Костенко, Василий Пискарев и Иван Демченко. В их проекте срок окончания или прекращения исполнительного производства урезан серьезно. Судя по поправкам, приставам дается на завершение исполнительного производства не более трех суток.

В документе сказано следующее. В течение трех дней после наступления оснований для прекращения или окончания исполнительного производства, которые перечислены в ст. 43 и 47 Закона "Об исполнительном производстве", приставы должны окончить или прекратить производство.

Депутаты считают, что двухмесячный срок слишком большой и он "чреват неблагоприятными последствиями для должника". А последствия болезненны - ведь приставы могут продолжать удерживать немалую часть доходов человека.

Возвратить то лишнее, что забрали, не просто. По закону вернуть эти деньги можно только через суд

А вот вернуть то лишнее, что забрали, не так-то просто. По закону это можно сделать только через суд.

Авторы документа подчеркивают, что установленный законом двухмесячный срок также противоречит статье 126 Закона "О несостоятельности (банкротстве)". Эта статья требует прекратить исполнительное производство сразу же после признания должника несостоятельным.

Закон о цифровой трансформации принудительного исполнения предусматривает трехдневный срок для возбуждения исполнительного производства, но не устанавливает крайнего срока для его прекращения. Этот закон также вводит автоматическое окончание или прекращение производства, если долг выплачен. Но не во всех регионах есть техническая база для таких действий в автоматическом режиме, без участия чиновников. Да и не все должники зарегистрированы на портале "Госуслуги", через который можно подать электронное заявление о прекращении исполнительного производства.

Новый законопроект обеспечит быстроту прекращения такой процедуры. Кроме банкротства, к бесспорным основаниям для этого относятся фактическое исполнение требований одним или несколькими должниками если было солидарное взыскание, отмена судебного акта, на основании которого возбудили производство, отсутствие у должника имущества и некоторые другие случаи.