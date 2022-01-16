В Думу внесен закон о сроках прекращения взыскания

Новости

Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем 21:53
Новый спуск с моста на Шоссе Энтузиастов откроют для пассажиров 17 января 21:35
Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене 20:48
На Белорусском вокзале из-за обрыва проводов задерживаются электрички 20:31
Песков: Россия никому не угрожает военными действиями 20:02
Песков: РФ не будет ни с кем обсуждать свои вооружения в Калининградской области 19:30
Песков предупредил о последствиях новых санкций США 19:27
Мясников рассказал, от каких болезней убережет 3-5 чашек кофе в день 17:48
Россия потеснила США на рынке вооружений 17:20
Спасатели вытащили мужчину с собакой из Москвы-реки 17:17
Норвежская биатлонистка Рейселанн победила в гонке преследования 16:53
В Австрии задумались о привитых "Спутником V" 16:42
Назван суперпродукт, который подавляет аппетит и сжигает жир на животе 15:51
Володин: Многие страны жалеют об обращении за помощью к США 15:17
Матвиенко упрекнула Запад в цинизме по оценке миссии ОДКБ в Казахстане 15:12
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные 15:10
СК возбудил дело по факту гибели человека на пожаре в ресторане 14:36
В Новосибирске создали тест-систему, выявляющую штамм "омикрон" 13:15
В РФ впервые с июля зафиксировано менее 700 смертей от COVID-19 за сутки 11:55
Джокович прокомментировал решение о депортации из Австралии 11:21
В Петербурге мошенники стали за миллион продавать "красивые даты" свадеб 11:18
Трассу из Казахстана в Омскую область перекрыли из-за метели 11:05
В Сочи шторм смыл часть пляжей и вызвал аварии на энергосетях 10:58
В Псковской области в ДТП погибли пять человек 10:52
Прокуратура начала проверку ресторана, где в результате пожара погиб повар 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
16.01.2022 20:50
Рубрика: Происшествия

В Думу внесен закон о сроках прекращения взыскания

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Важный документ, который в конце прошлой недели был внесен в Государственную Думу, должен, в случае принятия его, порадовать должников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Точнее, тех граждан, которые уже выплатили свой долг и больше никому ничего не должны. Дело в том, что покинуть ряды должников не так легко и просто, как попасть в них. Объясним, в чем суть.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Дела должников предлагается закрывать в течение трех дней после расплаты

Законопроект, внесенный в Думу, - о прекращении исполнительного производства. И вот почему он важен. Сейчас по закону на окончание или прекращение исполнительного производства приставу отводится двухмесячный срок .

А он, по мнению авторов документа, приводит к нарушениям законных прав должника. И это действительно так. Смотрите, что получается - человек уже закрыл долг, а у него еще месяц-два, а то и больше будут списывать деньги. Ведь пристав никого не уведомил, что больше деньги человека трогать нельзя.

Авторы законопроекта предлагают сократить срок в два месяца и привести Закон "Об исполнительном производстве" в соответствие с другими действующими нормативными актами.

Авторы такого полезного документа - депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Наталья Костенко, Василий Пискарев и Иван Демченко. В их проекте срок окончания или прекращения исполнительного производства урезан серьезно. Судя по поправкам, приставам дается на завершение исполнительного производства не более трех суток.

В документе сказано следующее. В течение трех дней после наступления оснований для прекращения или окончания исполнительного производства, которые перечислены в ст. 43 и 47 Закона "Об исполнительном производстве", приставы должны окончить или прекратить производство.

Депутаты считают, что двухмесячный срок слишком большой и он "чреват неблагоприятными последствиями для должника". А последствия болезненны - ведь приставы могут продолжать удерживать немалую часть доходов человека.

Возвратить то лишнее, что забрали, не просто. По закону вернуть эти деньги можно только через суд

А вот вернуть то лишнее, что забрали, не так-то просто. По закону это можно сделать только через суд.

Авторы документа подчеркивают, что установленный законом двухмесячный срок также противоречит статье 126 Закона "О несостоятельности (банкротстве)". Эта статья требует прекратить исполнительное производство сразу же после признания должника несостоятельным.

Должники смогут защищать несгораемый остаток

Закон о цифровой трансформации принудительного исполнения предусматривает трехдневный срок для возбуждения исполнительного производства, но не устанавливает крайнего срока для его прекращения. Этот закон также вводит автоматическое окончание или прекращение производства, если долг выплачен. Но не во всех регионах есть техническая база для таких действий в автоматическом режиме, без участия чиновников. Да и не все должники зарегистрированы на портале "Госуслуги", через который можно подать электронное заявление о прекращении исполнительного производства.

Новый законопроект обеспечит быстроту прекращения такой процедуры. Кроме банкротства, к бесспорным основаниям для этого относятся фактическое исполнение требований одним или несколькими должниками если было солидарное взыскание, отмена судебного акта, на основании которого возбудили производство, отсутствие у должника имущества и некоторые другие случаи.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Долги и коллекторы

Главное сегодня

Песков оценил переговоры по гарантиям безопасности
Байден назвал терактом захват заложников в Техасе
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников
В РФ впервые с июля зафиксировано менее 700 смертей от COVID-19 за сутки
На Курилах сняли угрозу цунами после извержения вулкана в Полинезии
Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло
В суд можно зайти в режиме онлайн