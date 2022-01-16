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16.01.2022 00:31
Рубрика: Общество

В РПЦ оценили роль религиозных конфессий Казахстана во время беспорядков

Текст: Елена Яковлева

Религиозные конфессии Казахстана сделали все, чтобы умиротворить ситуацию во время и после беспорядков в стране. При этом и мусульманская, и православная общины продемонстрировали единый взгляд на случившееся и показали готовность к сотрудничеству, сказал сегодня глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Расул Назыров/ РИА Новости
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- Русская православная церковь очень обеспокоена тем, что происходило в новогодние дни в Казахстане, - цитирует ТАСС его слова, сказанные в телеэфире канала "Россия-24".

При этом митрополит подчеркнул, что со стороны церкви, религиозных конфессий "делалось все, чтобы умиротворить ситуацию, чтобы умиротворить людей".

Он напомнил слова первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что у страны два крыла - ислам и православие. Православие воспринимается в Казахстане как традиционная конфессия, которую исповедует несколько миллионов людей - в основном, русскоязычное население, но не только, отметил митрополит Иларион.

Фото: Alexander BOGDANOV / AFP
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По его словам, православная церковь открыта для людей любого вероисповедания, а между православной церковью и исламской общиной Казахстана существуют прочные, многолетние отношения единомыслия и сотрудничества.

Во время трагических событий в январе это проявилось в совместных обращениях мусульманского муфтия и православного митрополита к верующим с призывами к миру.

Общество Религия Массовые беспорядки в Казахстане

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