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16.01.2022 18:26
Рубрика: Происшествия

В СКР рассказали о пожарах, в которых погибли дети

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Ведомство Александра Бастрыкина обнародовала страшную статистику по последним пожарам, в которых среди жертв оказались дети.

В СК заявили, что из-за холодов число пожаров по стране возросло. Но у всех у них одна основная причина - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Каждый факт гибели людей проверяется и расследуется СК.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Год в Костромской области начался с гибели 9 января семьи с детьми на пожаре. Следствие только началось. А в Московской области в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура на пожаре погибли три человека - взрослый и двое детей. Здесь причина ЧП известна - неправильно установленный газовый баллон. В ведомстве напоминают - часто дым опаснее пламени, и большинство людей погибает не от огня, а от отравления угарным газом. В Архангельске мать оставила детей в квартире, когда они спали, а ночью случился пожар и дети погибли. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.

4 января в бане частного дома в Самарской области, нашли тела женщины и ребенка 2012 года рождения. Эксперты сказали, что причина гибели - нарушение правил эксплуатации печного оборудования, и как следствие - отравление продуктами горения. За день до этого в Новосибирске после пожара в пятиэтажке нашли тело 11-летнего мальчика. Там же, в Новосибирской области, расследуется дело о гибели двух детей и женщины на пожаре в доме в Мошковском районе.

С начала января в Иркутской области было 6 смертельных пожаров. Погибли 10 человек, среди которых и 11-летняя девочка. В Ленинградской области с 1 по 4 января - 7 случаев гибели людей от пожара.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет

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