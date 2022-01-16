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Рубрика: В мире

Вход в исторический центр Венеции летом станет платным для туристов

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)

Несмотря на отсутствие значительных турпотоков, власти "города на воде" не намерены отказываться от продажи билетов для посещения исторического центра Венеции.

Фото: предоставлено Первым каналом
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Их усилия направлены главным образом на борьбу с путешественниками-однодневками, которые, по их мнению, не только не приносят вливаний в городскую казну, но и своим потребительским отношением к охраняемой ЮНЕСКО Венеции планомерно превращают ее в Диснейленд.

Ожидается, что в феврале, во время венецианского карнавала, проект будет запущен в пилотном режиме, а с 1 июня ему дадут официальный старт. За въезд в Венецию или на острова ее лагуны на любом транспорте будет взиматься плата, размер которой варьируется от 3 до 10 евро в день, в зависимости от сезона и количества гостей в городе. При этом налог на въезд можно будет оплатить вместе с билетами на поезд, самолет или круизный лайнер.

Наличие билетов будут проверять в пунктах пропуска, снабженных турникетами, которые установят в городе. За потоком "нелегальных туристов" будут также следить стереоскопические камеры с датчиками. По расчетам властей, система турникетов будет действовать порядка 90 дней в году, когда город не справляется с нашествием гостей. К числу граждан, которых освободят от покупки билетов, относятся дети до 6 лет, местные жители и их родственники, служащие, а также путешественники, которые остаются на ночлег и платят туристический сбор в гостиничных структурах.

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