Вход в исторический центр Венеции летом станет платным для туристов

Несмотря на отсутствие значительных турпотоков, власти "города на воде" не намерены отказываться от продажи билетов для посещения исторического центра Венеции.

Их усилия направлены главным образом на борьбу с путешественниками-однодневками, которые, по их мнению, не только не приносят вливаний в городскую казну, но и своим потребительским отношением к охраняемой ЮНЕСКО Венеции планомерно превращают ее в Диснейленд.

Ожидается, что в феврале, во время венецианского карнавала, проект будет запущен в пилотном режиме, а с 1 июня ему дадут официальный старт. За въезд в Венецию или на острова ее лагуны на любом транспорте будет взиматься плата, размер которой варьируется от 3 до 10 евро в день, в зависимости от сезона и количества гостей в городе. При этом налог на въезд можно будет оплатить вместе с билетами на поезд, самолет или круизный лайнер.

Наличие билетов будут проверять в пунктах пропуска, снабженных турникетами, которые установят в городе. За потоком "нелегальных туристов" будут также следить стереоскопические камеры с датчиками. По расчетам властей, система турникетов будет действовать порядка 90 дней в году, когда город не справляется с нашествием гостей. К числу граждан, которых освободят от покупки билетов, относятся дети до 6 лет, местные жители и их родственники, служащие, а также путешественники, которые остаются на ночлег и платят туристический сбор в гостиничных структурах.