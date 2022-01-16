Володин: Многие страны жалеют об обращении за помощью к США

США и западные государства на примере ситуации в Казахстане должны задаться вопросом, почему власти других стран не просят помощи у них. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Так он прокомментировал западные оценки обращения Казахстана в ОДКБ с просьбой направить в страну миротворческую миссию.

Дело в том, что обращение за помощью к Вашингтону может привести страны к потере государственности и другим проблемам, объяснил спикер.

"Пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну", - подчеркнул Володин.

Он предположил, что многие страны, "кто себя связал с США", жалеют об этом, ведь в результате "потеряли и страну, экономику", получив одни только проблемы.

Парламентарий привел в пример Ливию, которая, напомнил он, была процветающей. Не было внутренних проблем в Ираке.

"А то, что происходит на Украине? - добавил Володин. - Вот вам, пожалуйста, обращение, там сегодня и советники, там сегодня и находятся представители НАТО, и все это к добру не приведет".