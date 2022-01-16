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Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей

Новости
    16.01.2022, 22:17
Текст:   Олег Усков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актрису Марину Коташенко, молодую вдову певца Александра Градского, постигло новое несчастье - вооруженные бандиты ограбили женщину на 100 млн рублей.

Как передает "Пятый канал", согласно предварительных данным, на 255-м километре КАДа злоумышленники сымитировали ДТП, а когда Коташенко остановилась, к ней в машину подсели трое вооруженных мужчин. Бандиты заставили женщину вернуться домой в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе и потребовали отдать деньги. В результате несчастная лишилась огромной суммы.

Также информацию о разбойном нападении на вдову артиста РИА Новости подтвердил источник в правоохранительных органах.

Народный артист России Александр Градский умер на 73-м году жизни в ноябре прошлого года.

Коташенко была четвертой супругой певца - пара жила совместно с 2003 года, официально поженившись в 2021-м. Марина родила Градскому сыновей Ивана и Александра.

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