Врач-гематолог объяснил появление синяков при лечении COVID-19

На коже людей, болеющих COVID-19, могут образовываться синяки. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман, напомнив, что коронавирус влияет на свертываемость: кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях.

В интервью радио Sputnik врач рассказал, что среди препаратов, использующихся для лечения COVID-19, бывают антикоагулянты, которые назначаются по строгим показаниям. Иногда прием этих лекарств может спровоцировать появление гематом или синяков.

Трахтман подчеркнул: если во время лечения на теле стали появляться синяки, нужно срочно сказать об этом лечащему врачу, чтобы он более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения.

Гематолог также отметил, что нарушения свертываемости крови могут быть связаны не только с коронавирусной инфекцией. Поэтому появление гематом в любом случае требует обращения к специалисту.