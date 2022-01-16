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16.01.2022 06:38
Рубрика: Общество

Врач рассказал о худшем завтраке для сердца и поджелудочной

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, чем грозит регулярное употребление популярного варианта завтрака - бутербродов с маслом и сыром. Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такая еда увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов.

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"Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром каждый день", - отметил гастроэнтеролог.

Как объяснил врач в своем аккаунте в Instagram, "если вы съедаете за один присест много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряженной работы". Ситуация усугубляется, если к трапезе прилагается алкоголь.

"Тут возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит", - предупредил врач.

Для сердца не так важно, сколько бутербродов вы съели сегодня. Куда важнее, собираетесь ли вы повторить эту процедуру завтра и в другие дни, уточнил кандидат медицинских наук.

"Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, и тем быстрее развивается атеросклероз", - отметил врач, добавив, что не призывает совсем отказываться от бутербродов с сыром.

Но стоит помнить, что в рационе должно быть больше растительного и меньше животного. "Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими", - уточнил доктор.

Наука Общество Здоровье

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