Врач рассказал о худшем завтраке для сердца и поджелудочной

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, чем грозит регулярное употребление популярного варианта завтрака - бутербродов с маслом и сыром. Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такая еда увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов.

"Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром каждый день", - отметил гастроэнтеролог.

Как объяснил врач в своем аккаунте в Instagram, "если вы съедаете за один присест много жирного, это требует от поджелудочной и печени напряженной работы". Ситуация усугубляется, если к трапезе прилагается алкоголь.

"Тут возможен заброс желчи в протоки поджелудочной. Она раньше положенного активирует ферменты, которые начинают переваривать собственную поджелудочную железу. Отсюда острый панкреатит", - предупредил врач.

Для сердца не так важно, сколько бутербродов вы съели сегодня. Куда важнее, собираетесь ли вы повторить эту процедуру завтра и в другие дни, уточнил кандидат медицинских наук.

"Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, и тем быстрее развивается атеросклероз", - отметил врач, добавив, что не призывает совсем отказываться от бутербродов с сыром.

Но стоит помнить, что в рационе должно быть больше растительного и меньше животного. "Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими", - уточнил доктор.