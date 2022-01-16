ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников

Одними из самых болезненных и сложных судебных споров юристы по праву называют споры по разделу имущества. Когда после смерти человека его наследникам остается добро - не важно очень дорогое или весьма бюджетное, родные люди иногда остаются недовольными последней волей усопшего.

И вот тогда начинаются судебные споры между вчера еще самыми близкими людьми. Подобных судебных споров немало в наших судах, поэтому разъяснения Судебной коллегии по гражданским делам может быть полезно тем, кто оказался в похожей ситуации.

Наш спор рассматривали крымские суды, прежде чем дело дошло до Верховного суда. А спорная коллизия началась с того, что отец завещал сыну свою половину дома. С таким завещанием не согласилась мать. Пожилая женщина решила завещанную долю оспорить и вообще выселить наследника из дома вместе с его детьми. Дело дошло до Верховного суда, который разъяснил, какие нормы должны действовать в подобных гражданских спорах.

История началась с того, что сын отнес в суд иск к своей матери. Гражданин сначала попросил судей установить факт наследства.

Но это было еще не все. Истец попросил суд признать за ним право собственности на часть дома.

Уже в суде сын рассказал семейную историю этой собственности. Еще в середине семидесятых годов прошлого века его родители купили в Крыму дом. Но собственницей дома по документам была только жена. То есть мать истца.

Наш истец в суде рассказал, что с самого рождения он живет в этом доме. А потом, когда вырос, в доме стали жить и его дети. Несколько лет назад его отец умер, составив завещание - он отдает сыну свое имущества. Так что истец просил суд включить в наследство часть дома как общего имущества супругов.

Но его мать с таким не согласилась и подала иск - к сыну и внукам. Женщина уверяла, что ей на праве собственности принадлежит весь дом, в котором зарегистрированы и живут ответчики. А они мешают ей жить в своем доме, и она вынуждена ютиться у дочери.

Собственница просила признать ответчиков утратившими право пользования жилым помещением и выселить их. Два иска - от сына и от матери - Симферопольский райсуд объединил. Иск сына суд удовлетворил частично - признал за сыном часть собственности на дом. Матери в ее иске о выселении семьи сына суд отказал. Верховный суд Крыма оставил решение без изменения. И с ним согласился Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Симферопольский райсуд в решении записал - мать, как инвалид, имеет право на обязательную одну четвертую собственности, поэтому сын может претендовать не на половину дома, а лишь на одну четверть. Сына это не устроило, и он пошел в Верховный суд. Там дело изучили и напомнили про постановление пленума ВС (от 29 мая 2012 года N 9). Там сказано: право на обязательную долю в наследстве возникает в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует, или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет одной второй. Значит, при определении обязательной доли учитываются все наследники по закону.

Поэтому нужно было выяснить, кто на момент открытия наследства после смерти отца был его наследником первой очереди по закону. Это местный суд проигнорировал и не учел гражданское законодательство о наследовании по закону и неправильно определил размер обязательной доли, а соответственно, и доли сына.

Дело будет пересмотрено.