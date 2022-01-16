Выбор шеф-редактора портала "Год Литературы": 5 самых неожиданных книг года

На разнообразных профессиональных собраниях литераторов настойчиво ставится вопрос о внесении профессии писателя в общий реестр профессий. Что совершенно справедливо: профессиональный писатель - это такой писатель, который работает, регулярно (с оптимальной для себя периодичностью), выпуская по произведению в привычной для себя и для читателя стилистике. Так что, задаваясь вопросом "чего ждать в 22-м году?", нет смысла перечислять все издательские планы - наши любимые писатели, от Пелевина до Быкова, напишут свои очередные книги (которые, будем снова надеяться, окажутся их пиками и шедеврами), наши любимые издательства подберут очередные переводные бестселлеры (9/10 которых снова окажутся переведенными с английского). Имеет смысл указать на что-то неожиданное. Например:

1. Паоло Соррентино. "Правы все"

Пер. с ит. Анны Ямпольской

М.: Городец, 2022. - 416 с.

Формально эта книга уже вышла и доступна онлайн, но едва ли доберется до реальных книжных полок раньше января, так что упомянем ее здесь. Паоло Соррентино - это не полный тезка знаменитого режиссера, этот он сам и есть. Но его дебютный роман - не переделанный юношеский киносценарий, который не удалось пристроить, а действительно полноценный роман, вышедший в 2010 году, то есть когда Паоло уже был достаточно раскручен в кино. То есть если какой-то сценарный набросок и есть в основе, то отлежавшийся и сильно переделанный. Его протагонист - герой итало-диско, певец Тони Пагода, который, устав от идиотских песенок про amore - cuore, убегает от них в Бразилию. Но от себя, как водится, не убежишь. Впрочем, связь с кино прослеживается: Соррентино признается, что герой книги "основан на характере", как говорят киношники, Тони Пизапиа, персонажа его кинодебюта "Лишний человек" (2001) в исполнении Тони Сервилло, который стал для Соррентино тем же, чем Мастроянни был для Феллини. От себя убежать сложно не только певцу.

2. Эммануэль Удар. "Моя мама" (текст Стефана Сервана), "Подруга на всю жизнь", "Счастливые родители" (тексты Летиции Бурже)

Пер. с фр. Яны Арьковой

М.: Городец, 2022. - 44, 44, 32 с. ("Ласка-Пресс")

Авангардный дизайн этих трех полноформатных книг можно считать и как оммаж классическому символизму Одилона Редона, и сюрреализму Дали и Магритта, и как опыты футуристического дизайна, и как отсылку к дальневосточным и даже эзотерическим традициям: щедро рассыпанные художницей по страницам символы и намеки можно воспринять и как элементы карт таро, и как костяшки и-дзин. Впрочем, рассказанные истории по-своему не уступают в глубине и универсальности визуальному ряду. Образуя вместе полный круг взросления всякого подростка: в отрочестве он(а) учится принимать своих родителей такими, как они есть, в юношестве находит тех друзей, с которыми будет суждено идти по жизни, и наконец, став сам(а) родителем, он(а) снова проходит этот цикл уже на новом витке спирали.

Импринт "Ласка-Пресс" был запущен для того, чтобы давать русским читателям, взрослым и детям, возможность знакомиться с новейшими образцами европейских иллюстрированных книг, балансирующих на грани детской литературы и концептуальных дизайнерских альбомов. В первую очередь - южноевропейских, средиземноморских. И трилогия живущей в Париже швейцарской художницы Эммануэль Удар - полное воплощение именно такого подхода к книгоизданию.

3. Оксана Васякина. "Степь"

М.: НЛО, 2022

Роман-автофикшн "Рана", посвященный сложным отношениям взрослой столичной интеллектуалки со своей умирающей от рака и совсем еще молодой провинциальной и малообразованной матерью, возмутил, очаровал - но никого не оставил равнодушным. Что и показал проведенный нами опрос обозревателей. Неудивительно, что Оксана пишет своего рода сиквел - книгу, посвященную взаимоотношениям с отцом. Можно только гадать, что это будет. Впрочем, догадываться можно. Сама Оксана в интервью описывает работу так: ""Рана" была холодная, а "Степь" будет теплая. О том, как дальнобойщик с ВИЧ (отец был дальнобойщиком незадолго до смерти) ездит по России и в конце концов умирает от СПИДа. Такая история многих мужчин, родившихся в конце 1960-х - начале 1970-х, юность которых пришлась на 1980-е и 1990-е".

4. Дмитрий Данилов. "Саша, привет!"

М.: АСТ, РЕШ, 2022. - 256 с.

Роман поэта и успешного драматурга начинается так же, как "Процесс" Кафки: герой, однофамилец "Человека из Подольска", не совершив ничего уголовно-наказуемого, оказывается скоропалительно приговорен к смертной казни. Но смертная казнь в прекрасном новом мире тоже оказывается обставлена по-новому: осужденного помещают во вполне комфортную камеру-одиночку, да просто - комнату обычной гостиницы, где он может заниматься привычными делами: вести лекции по зуму, выкладывать посты в соцсети, заказывать всякие приятные мелочи в интернет-магазинах. Единственное неудобство - на ежедневную прогулку нужно идти по красной полосе под дулом автоматического пулемета. Который может сработать завтра, может через год, а может вообще никогда, и никто, включая тюремщиков, этого не знает. Как жить?! А как мы все живем? Дмитрий Данилов написал то ли антиутопию, то ли едкую сатиру на тотальную самоизоляцию, то ли ремейк рассказа Борхеса "Тайное чудо".

5. Вирджиния Вулф. "Штора нянюшки Лагтон"

Пер. с англ. Шаши Мартыновой

Иллюстрации Ивана Сергеева

СПб.: Подписные издания, 2022

Детская сказка совсем не детской писательницы-модернистски, возникшая, как и "Приключения Алисы" Кэрролла, благодаря сиюминутной необходимости развлечь конкретную девочку Анну - дочь брата Вирджинии Вулф, гостившую в сентябре 1924 года в доме у тёти. Которая отложила ненадолго "Миссис Дэллоуэй" и набросала волшебную сказочку о нянюшке-вышивальщице, стране снов и ее трудолюбивых обитателях. Сорок лет спустя лист бумаги, на котором Вулф записала историю, обнаружили в рукописи "Миссис Дэллоуэй" в архиве Британского музея - и вот эта история добралась до русского читателя попечением продвинутого петербургского книжного магазина.

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