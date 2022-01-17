Распоряжение губернатора Амурской области от 14 января 2022 года № 11-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 16.12.2021 № 263-р) следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"5) караоке, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, за исключением детских игровых комнат и детских развлекательных центров, расположенных в организациях общественного питания, а также в торгово-развлекательных центрах, торгово-развлекательных комплексах, спортивно-развлекательных комплексах, торговых центрах, торговых комплексах, указанных в приложении № 4 к настоящему распоряжению (далее - ТЦ), и административно-деловых центрах, расположенных по адресам, указанным в приложении № 6 к настоящему распоряжению.";

2) в пункте 42:

а) в подпункте 1:

в абзаце третьем слова "торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, спортивно-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов, указанных в приложении № 4 к настоящему распоряжению (далее - ТЦ)" заменить словами "ТЦ";

абзац шестой признать утратившим силу;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, посещающих медицинские организации, расположенные в ТЦ, административно-деловых центрах, расположенных по адресам, указанным в приложении № 6 к настоящему распоряжению.";

3) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"1) до получения результатов лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведенного в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", обеспечить изоляцию в домашних условиях (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и места с массовым скоплением людей, не пользоваться общественным транспортом);";

4) подпункт 3 пункта 6 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

"3) запрет на работу караоке, танцевальных площадок.".

В.А.Орлов







