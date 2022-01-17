Андрей Золотарев подписал эксклюзивный контракт с кинокомпанией "Марс Медиа"

Хорошие сценаристы для отечественного кинематографа - такая же редкость, как теплые дни нынешней зимой. Вот почему как только профессионал сценарного искусства хорошо зарекомендует себя в этом качестве - к нему стразу же выстраивается очередь. В пятерке лучших современных сценаристов страны - Андрей Золотарев, написавший сценарии к таким кино- и телехитам, как "Призрак", "Тренер", "Притяжение", "Спутник", дилогии "Лед", сериалу "Триггер" и многим другим.

Летом прошлого года СМИ обошла громкая новость, что Золотарев подписал контракт на два года с видеосервисом ivi. Они получили "право первого взгляда" на его сценарии (на профессиональном языке это звучит first look deal), что означает, что если они не возьмут в разработку его проект, лишь только тогда автор может предложить его кому-то другому. Руководство ivi выражало уверенность, что контракт коснется не только сериалов, но и фильмов. Но так не получилось. Потому что сегодня стало известно, что компания "Марс Медиа" и Андрей Золотарев с Аленой Акимовой - сопродюсеры компании "Иней", заключили эксклюзивное трехлетнее соглашение о совместном производстве полнометражных картин.

В настоящее время в разработке компаний находятся четыре разножанровых проекта. Какие именно, пока не разглашается - видимо, информация будет поступать постепенно. Известно лишь, что один из фильмов расскажет о непростом общении человека и искусственного интеллекта. "История основана на вполне реальных прогнозах о том, что будет, когда нейросетям позволят обучаться бесконтрольно. Авторы фильма уже год ведут консультации с учеными, занимающимися машинным обучением и философскими проблемами, связанными с этой сферой", - говорится в релизе компании "Марс Медиа", присланном в "РГ" на эксклюзивной основе. Также известно, что сделка сценаристов с компанией состоялась при содействии агентства PlusSeven.

"Марс Медиа" - одна из самых мощных компаний на нашем рынке, и мы рады попробовать сделать что-то большое и хорошее вместе. Тем более, что у нас уже есть опыт работы (например, сериал "Питре-Москва" - Прим. Авт.) и сложились отличные отношения, что очень важно для такой связки. Это та ситуация, когда партнеры действительно доверяют друг другу и мы им за это благодарны. Скоро нам будет, что предложить прокату", - говорит Андрей Золотарев:

Рубен Дишдишян - глава "Марс Медиа" - добавляет: "Я очень рад этому сотрудничеству. Наши друзья и партнеры из компании "Иней" - талантливые, креативные ребята. Надеюсь, наше совместное творчество будет успешным, плодотворным и интересным для зрителей".

Напомним, что не так давно - а именно в конце прошлого года - "РГ" писала о том, что Рубен Дишдишян и Леонард Блаватник - (соответственно компании "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" ) заключили стратегическое пятилетнее соглашение о совместном производстве полнометражных фильмов. В настоящее время идет работа над двумя масштабными картинами - "Воланд" и "Мира", которые выйдут в прокат в 2022-2023 году. В таких условиях хорошие сценаристы необходимы более, чем когда-либо.