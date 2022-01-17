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17.01.2022 18:30
Рубрика: В мире

BBC может лишиться трех четвертей своих доходов

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Британская радиовещательная корпорация BBC может лишиться основного источника дохода - налога на ее содержание, который ежегодно платят все жители страны, у которых есть телевизор.

"Это объявление о лицензионных сборах будет последним. Прошло то время, когда в двери пожилых людей стучались судебные приставы и угрожали им тюремным заключением. Пришло время начать дискуссию о новых способах финансирования, поддержки и продажи отличного британского медиаконтента", - написала в своем твиттере министр культуры Надин Доррис. Речь идет о взносах, которые в Британии с 1946 года платят все владельцы телевизоров, независимо от того, смотрят они каналы BBC или нет. Предполагается, что это помогает Британской радиовещательной корпорации сохранять финансовую независимость. На ее сайте написано, что в своей деятельности она руководствуется "Королевской хартией", гарантирующей ей "полную независимость от государства, правительства и частного бизнеса".

Фото: instagram.com / wcbarslondon
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Но в последние годы это внушает жителям Соединенного Королевства все больше сомнений. Несмотря на то, что "все без исключения сотрудники BBC - будь то внутреннее британское вещание или Всемирная служба - руководствуются в своей работе единым Сводом правил", одним из которых является беспристрастность, невозможно не заметить, насколько критической является позиция этих сотрудников по отношению к премьеру Борису Джонсону. И его правительство теснит старейшего вещателя "по всем фронтам".

Срок действия соответствующей "Королевской хартии", который ранее регулярно продлевался, истекает 31 декабря 2027 года. И стоит ли удивляться, что закончившиеся накануне напряженные переговоры между правительством Джонсона и представителями корпорации о размере годовой платы до конца этого периода завершились не в пользу BBC. Несмотря на инфляцию, сумма, которую зрителям предстоит платить в течение следующих двух лет, останется прежней - 159 фунтов стерлингов. Заметим, что за ее неуплату граждан наказывают не тюрьмой, а штрафом, но в уголовном, а не административном порядке.

И о необходимости заменить уголовную ответственность на административную соратники Джонсона говорили еще во время его избирательной кампании. По данным издания The Daily Mail, это может обойтись корпорации в 200 миллионов фунтов в год. Но это не самое страшное. Неофициально известно, что если страной и дальше будет править правительство консерваторов, они не продлят хартию, а значит, крупнейший британский медиахолдинг лишится трех четвертей от всех доходов. И об этом говорит не только министр культуры. Симпатизирующая тори и своему бывшему журналисту Борису Джонсону газета The Daily Telegraph на днях разразилась редакционной статьей под красноречивым заголовком: "Только BBC не видит, что лицензионный сбор все больше становится анахронизмом".

В ней, в частности, говорится: "Это важный год для BBC, так как в 2022-м отмечается 100-летие со дня ее первой радиопередачи. Одного этого факта должно быть достаточно, чтобы корпорация обратила внимание на устаревший механизм ее финансирования, подобный тому, каким он был в 1922 году. Несмотря на то, как изменились с тех пор средства связи, в некоторых кругах существует убеждение, что BBC должна и дальше оставаться неприкасаемым национальным институтом. Но эта позиция несостоятельна в эпоху Netflix и Amazon". Справедливости ради стоит сказать, что этот механизм, действительно, вызывает все больше нареканий у зрителей, причем, не только в самой Британии, но и в других странах, где, глядя на BBC, создавали общественные СМИ с аналогичной системой финансирования.

Британский медиахолдинг может лишиться трех четвертей своих доходов 

Например, в Польше необходимость платить взносы за общественное радио и телевидение неоднократно приводила к акциям протеста. Но руководство британской корпорации говорит о том, что упразднение взносов может уничтожить BBC в ее современном виде. Что победит - традиции, которые существуют сто лет, или политика и технологии, покажет, какой стала Британия.

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