Белорусский мультфильм "263 ночи" представлен на фестивале в Майами

Анимационный фильм "263 ночи" белорусского режиссера Ирины Тарасовой включен в конкурсную программу короткометражных анимационных фильмов XXV Международного еврейского фестиваля, который открылся в в Майами.

Фестиваль виртуально открывает лучшее в мировом кинематографе. В этом году на нем представлено более 145 фильмов.

Мультфильм "263 ночи" - совместная работа Беларуси, России и Израиля, основанная на реальной истории из жизни 26 евреев, которые старались выжить в вырытом погребе в страшные годы Великой отечественной войны. Они провели под землей 263 ночи без возможности выбраться наружу, с риском каждый день быть обнаруженными и уничтоженными в тяжелые годы оккупации Минска. Спустившись однажды в подвал, лишь 13 героев истории снова увидели дневной свет.

Драматичная история о трагедии, произошедшей в годы Великой отечественной войны, пытается сохранить память о погибших невинных людях и донести ее до ныне живущих, чтобы печальные события тех лет не повторились.

Автор сценария Константин Андрюшечкин, художник-постановщик Анна Емельянова, композитор Юрий Поволоцкий, звукорежиссер Виктор Морс. В роли рассказчика - народный артист России Аристарх Ливанов. Мультфильм снят по мотивам литературного произведения минского литератора Бориса Герстена.

В создании мультфильма участвовали Министерство культуры Республики Беларусь,"Национальная киностудия "Беларусьфильм" и другие.