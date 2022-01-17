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17.01.2022 22:09
Рубрика: Власть

Более 1,3 тысячи военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Более 528 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Сообщается, что за минувшие сутки после лечения от коронавируса выздоровели 23 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превышает в армии и на флоте 47 тысяч человек.

Кроме того, свыше 161,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 314 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 621 пациент с новой коронавирусной инфекцией лежит в военных госпиталях. 12 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 681 человек изолирован на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у двух военных, инфицированных коронавирусом, врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлены 87 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 181 сотрудника.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи человек, 162 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Ревакцинацию от коронавируса в ЦВО завершат к 1 февраля

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,5 тысячи пациентов, около 11,9 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 531 160 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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