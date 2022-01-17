Более 60 процентов сербов поддержали внесение изменений в конституцию

Более 60 процентов участников референдума в Сербии выступили за внесение изменений в конституции страны в сфере правосудия.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич, комментируя результаты голосования. Он отметил, что пока обработаны 97 процентов бюллетеней. И картина следующая: 60,48 процента - за, а 39,52 процента - против.

"Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры", - добавил глава государства (цитата по РИА Новости).

Референдум состоялся 16 января. Принять участие в нем могли свыше 6,5 миллионов человек. По данным избиркома, проголосовали 25 процентов от общего числа избирателей, волеизъявление прошло мирно.