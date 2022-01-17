"Царское село" стало самым популярным музеем в новогодние праздники

В новогодние праздники больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царское село" - его гостями стали 95 тысяч человек. Рейтинг посещаемости представили в Министерстве культуры РФ, подчеркнув, что всего в зимние каникулы - с 1 по 12 января - время в музеях провели 1 029 193 человека.

Традиционно в списке самых популярных - федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах. Так, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник в новогодние праздники посетило более 78 тысяч человек, "Павловск" - более 58 тысяч, а Новгородский государственный объединенный музей-заповедник - более 35 тысяч.

Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" принял свыше 22 тысяч посетителей, а Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, получивший в начале прошлого года федеральный статус - почти 20 тысяч гостей.

Ведущие федеральные музеи тоже впечатляют зимней статистикой. Так, Третьяковскую галерею посетили более 83 тысяч человек, Эрмитаж - более 65 тысяч, ГМИИ им. Пушкина - более 51 тысячи человек.