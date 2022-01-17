"Царское село" стало самым популярным музеем в новогодние праздники

Новости

Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 18:03
Рубрика: Культура

"Царское село" стало самым популярным музеем в новогодние праздники

Текст: Инга Бугулова

В новогодние праздники больше всего посетителей принял музей-заповедник "Царское село" - его гостями стали 95 тысяч человек. Рейтинг посещаемости представили в Министерстве культуры РФ, подчеркнув, что всего в зимние каникулы - с 1 по 12 января - время в музеях провели 1 029 193 человека.

Фото: Cергей Николаев/РГ
В Эрмитаже показали паникадило из 27 свечей, сделанное Петром Великим

Традиционно в списке самых популярных - федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах. Так, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник в новогодние праздники посетило более 78 тысяч человек, "Павловск" - более 58 тысяч, а Новгородский государственный объединенный музей-заповедник - более 35 тысяч.

Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" принял свыше 22 тысяч посетителей, а Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, получивший в начале прошлого года федеральный статус - почти 20 тысяч гостей.

Ведущие федеральные музеи тоже впечатляют зимней статистикой. Так, Третьяковскую галерею посетили более 83 тысяч человек, Эрмитаж - более 65 тысяч, ГМИИ им. Пушкина - более 51 тысячи человек.

Культура Арт Музеи и памятники РГ-Фото

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
Гитары, рисунки на клеенке и банка супа: в "Манеже" собрали наследие Цоя
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?