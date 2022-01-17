CBS News: Семью Анны Франк нацистам мог выдать нотариус Ван ден Берг

Доносчиком, который выдал нацистам местонахождение Анны Франк и ее семьи, мог быть амстердамский предприниматель Арнольд ван ден Берг. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на мнение группы экспертов.

Как отмечается, расследование с целью выяснить правду о том, как Анна Франк и ее семья попали в руки нацистов, началось в 2016 году. Ученые во главе с бывшим агентом ФБР Винсом Пенкоком обнаружили копию записки, в свое время полученной отцом Анны, в которой говорилось, что Ван ден Берг предоставил нацистам список с адресами укрывающихся евреев. В архивах эксперты также нашли информацию, что в Еврейском совете, учрежденном оккупационными властями, был человек, информировавший нацистов об адресах, где скрывались евреи. Считается, что Ван ден Берг и сам не знал, кто именно прятался по этим адресам.

По мнению Пенкока, Отто Франк знал, кто именно выдал его семью нацистам, но не стал раскрывать имя доносчика, поскольку тот сам был евреем, а антисемитизм после войны еще был распространен. "Возможно, он просто чувствовал, что если снова поднимет этот вопрос... это только подольет масла в огонь", - заявил Пенкок.

Напомним, Анна Франк и ее семья бежали из Германии после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году. После того, как нацисты оккупировали Нидерланды, они были вынуждены скрываться. В 1944 году их укрытие обнаружили, и через год сама Анна скончалась в концентрационном лагере.