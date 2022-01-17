В Африке обнаружена древнейшая в истории человечества "социальная сеть"

Археологи из Института науки об истории человечества имени Макса Планка обнаружили доказательства существования в Восточной и Южной Африке социальной сети. Она существовала примерно 50 000 лет тому назад. Для общения homo sapiens использовали бусинки, изготовленные из скорлупы яиц страусов.

Ученые Дженнифер Миллер и Иминь Ван, как сообщает The Jerusalem Post, пришли к выводу, что исследуемые ими бусины являются составным элементом социальной сети, протяженностью 3000 километров.

"За все 50 000 лет, которые мы исследовали, это единственный период, когда характеристики бусин одинаковы", - считает Иминь Ван.

Исследователи сравнили характеристики бусин из скорлупы страусиных яиц с изменениями климата в регионе.

Результаты показали, что расхождение популяции homo sapiens совпало с периодом, в течение которого в южной и восточной Африке наблюдалось увеличение выпадения количества осадков и затопление прибрежных территорий. Климатическая катастрофа привела к созданию барьера и последовавшему вслед за этим расколу социальной сети. Ученые считают, что их анализ проливает новый свет на раннее социальное поведение человека и влияние изменения климата на население.

"Мы призываем других специалистов опираться на эту базу данных и продолжать изучать свидетельства культурных связей в новых регионах", - говорит Дженнифер Миллер.