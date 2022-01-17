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17.01.2022 20:29
Рубрика: В мире

Экс-президент Петр Порошенко вернулся на Украину в назначенный им час

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Бывший президент Украины, вопреки расчетам офиса президента действующего, все-таки вернулся на родину - на символическом коне и без реальных наручников. Намеревавшийся сделать из суда над Порошенко шоу для поднятия рейтинга, но не решившийся на расследование его реальных преступлений Владимир Зеленский сам в итоге оказался второстепенным персонажем политической оперетки в украинском стиле.
Вернувшись на родину, Порошенко сразу поспорил с пограничниками, обвинив их в нежелании пускать его в страну. Фото: ЕРА Вернувшись на родину, Порошенко сразу поспорил с пограничниками, обвинив их в нежелании пускать его в страну. Фото: ЕРА
Вернувшись на родину, Порошенко сразу поспорил с пограничниками, обвинив их в нежелании пускать его в страну. Фото: ЕРА

Страсти вокруг возвращения Порошенко из дипломатического турне, которым он сам назвал паническое бегство от повестки Государственного бюро расследований (ГБР), одобренной прокуратурой, нагнетались всю неделю. Порошенко по примеру Зеленского записывал мотивационные ролики, по областям и весям прошла мобилизация его сторонников, а в социальных сетях - кампания "Украине нужен Порох (а не ваЗЕлин)".

Фото: РИА Новости
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Ее венцом следует считать песню одного из поклонников Порошенко - некоего блогера Владимира Завгороднего, в которой есть такие слова: "Когда Порох вернется - мигом сменится зима весною, грипп и коронавирус обойдут стороной, помиришься с тещей и с женой". Поначалу вирусный ролик восприняли как шутку, пародию на сектантский характер групп поддержки экс-президента, но автор заявил журналистам, что все всерьез и он подписывается под своим утверждением, будто через следы Порошенко на асфальте "пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы".

Накануне появилась информация, что Порошенко прилетит во Львов, а не в киевские Жуляны, но сделано это, похоже, было для того, чтобы заставить силовое окружение Зеленского нервничать и выставлять оцепление еще и там. Но Порошенко показал себя хозяином данного слова и в сопровождении супруги и свиты рейсом бюджетной авиакомпании прилетел в назначенное им место. В Жулянах его ждали соратники из партии "Европейская солидарность" (ЕС), в числе которых были зловещие персонажи вроде Андрея Парубия и Александра Турчинова, а также заранее свезенная и оплаченная массовка - максимум тысяча-полторы человек - с плакатами, под флагами Украины, партии ЕС и запрещенного в России "Правого сектора". Была сцена, экран и группа боевиков на случай, если "седовласого гетмана" придется отбивать у правоохранителей.

Пройдя с небольшой задержкой паспортный контроль с помощью сопровождающих двух следователей ГБР, повторно рискнувших вручить ему повестку, Порошенко взгромоздился на сцену и разразился ярким спичем. Он обвинял "зеленую власть" в намерении не пустить его в страну, обещал с нею бороться, сравнивал свое уголовное дело с войной, и наконец, чтобы довести толпу до восторга, выложил главный козырь - напомнил про оригинальный номер Зеленского с игрой на рояле.

Словесно переиграв и растоптав противника на его же поле, Порошенко в сопровождении кортежа и массовки отбыл в Печерский районный суд, по дороге нарушив ПДД. Там на пороге он вкратце повторил перед ожидавшими почитателями и журналистами сказанное в аэропорту. К началу судебного заседания, начавшегося с опозданием на 40 минут, поступила реакция на происходящее от представителя коллективного Запада. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в своем Twitter написала, что местным политическим лидерам в столь сложный час следует объединяться "и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики". Что в переводе означает: никакого удовольствия от устроенного двумя президентами шоу в Лондоне не испытывают.

Фото: Анна Марченко/ТАСС
Порошенко уснул в ходе процесса об избрании ему меры пресечения

Другое дело, что иначе на Украине уже не могут. Пиар и шоу - суть и смысл, форма и содержание местной политики, а актер во главе страны - символ опереточной государственности. Вчера этот актер потерпел профессиональное поражение, дав сопернику повод и площадку для демагогического контрнаступления и не продумав ответный сюжетный ход: в то, что Зеленский решится на реальное взятие Порошенко под стражу, не верило даже его окружение.

Еще один вывод из ситуации: за восемь лет на Украине не осталось верящих в то, что в Донбассе живут "террористы", а значит - не будет и тех, кто признает госизменой торговлю углем внутри Украины, частью которой Донбасс формально остается и сегодня. Тем более на фоне сегодняшнего дефицита топлива в стране. Это облегчает работу адвокатам Порошенко и придает вес его словам о политической подоплеке преследования. А другого шанса привлечь Порошенко к ответственности за известные, а не придуманные ради пиара преступления у Зеленского уже не будет. И это тоже можно считать победой Порошенко.

Пиар и шоу - суть и смысл, форма и содержание украинской политики, а актер во главе страны - символ опереточной государственности 

Однако следует понимать и то, что обещающее затянуться шоу по большому счету интересует меньше половины населения страны - условные 20+20 процентов электората того и другого. Порошенко и Зеленский - сегодняшние лидеры общественных антипатий, и оставшаяся в стороне половина населения будет злорадно болеть за обе стороны. На момент подписания этого номера "РГ" мера пресечения для Порошенко все еще не была избрана судом.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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