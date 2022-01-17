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Рубрика: Общество

Эксперты "Вектора" оценили живучесть "омикрона" на различных поверхностях

Текст: Ирина Невинная
Вариант коронавируса "омикрон" так же, как и все предшествующие штаммы, способен некоторое время оставаться жизнеспособным на всевозможных поверхностях, на которые оседают мельчайшие капли влаги и слизи, выделяемые инфицированным человеком при кашле, чихании и даже разговоре. В Центре "Вектор" проверили, как вирус ведет себя, как долго сохраняет способность к заражению вне организма человека.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

При нахождении вируса во внешней среде инфекционность "омикрона", то есть способность к заражению, с течением времени снижается - это общее правило для респираторных вирусов. В ГНЦВБ "Вектор" Роспотребнадзора провели эксперименты, чтобы оценить жизнеспособность вируса на различных поверхностях: металле, пластике, керамической плитке. Кроме того, проверялось, остается ли вирус жизнеспособным в дистиллированной воде. Все эксперименты проводились при одинаковых условиях внешней среды: относительной влажности воздуха 30-40 процентов и температуре 26-28 градусов.

Фото: iStock
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Ученые установили, что быстрее всего SARS-CoV-2 инактивируется на керамике - жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа. В целом же динамика снижения инфекционности "омикрона" была такой же, как и у ранее изученных вариантов коронавируса.

Таким образом, обеззараживание поверхностей остается важным условием сдерживания распространения инфекции. Специалисты по-прежнему советуют делать тщательную влажную уборку в помещении, где есть больной человек. При этом хорошо использовать дезинфицирующие средства - они эффективно обеззараживают поверхности, на которых может оказаться вирус.

Кроме того, для профилактики попадания вируса в организм через грязные руки (когда человек, например, берется незащищенными руками за поручни в транспорте, а потом подносит их к лицу) по-прежнему актуально частое мытье рук с мылом, обработка их дезинфицирующими гелями и растворами, а также ношение перчаток в общественных местах.

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