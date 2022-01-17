Ученые определили основной фактор, влияющий на творческие способности

Как прогулки, так и простые упражнения во время сидения, улучшают творческие способности. К такому выводу пришли исследователи после проведения трех экспериментов, где творчество соотнесли с количеством активности.

О пользе физической активности для мышления знали еще во времена Древней Греции. Ученые Вюрцбургского университета решили проверить, что происходит в мозге во время движения и какова связь между созиданием и упражнениями для тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Research.

В экспериментах поучаствовало шестьдесят студентов от 18 до 35 лет. В каждом из них респонденты должны были решить задачу "альтернативного использования Гилфорда". Людям давали список слов, обозначающих предметы - бинт, кирпич, стул, стол, сковорода, мешок для мусора, губная помада, карандаш, газета, обувь, ложка, плитка, зубная щетка и полотенце. А участникам нужно было назвать как можно больше способов применения этим предметам. В ходе работы над задачей кому-то можно было свободно ходить по комнате, кому-то - только по определенному маршруту, кому-то нужно было сидеть на месте, другим надо было просто смотреть на одну точку.

Оказалось, что лучшие результаты показали те, кто свободно ходил по комнате или сидел за столом, но делал хотя бы маленькие движения - например, стучал пальцами. Таким образом, ученые пришли к выводу, что любые ограничения снижают показатели креативности. Важно, чтобы движение во время креативного мышления не подавлялись и не превращались в регулярные шаблоны, как это происходит, например, во время использования смартфона. По мнению ученых, потенциально использование гаджетов может негативно сказаться на такой когнитивной функции, как творчество.

Соответственно, отвечая на вопрос, как развить креативность, психологи не дают конкретных советов по упражнениям. Главное - свобода движения без внешних ограничений.