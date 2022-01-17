Гаджеты необходимы каждому десятому россиянину

Примерно каждый десятый россиянин не представляет, что он может обойтись без ежедневного использования мобильного телефона.

Телефон и другие гаджеты, по данным опроса ВЦИОМ, ежедневно нужны 13 процентам россиян. Однако гаджеты все-таки проигрывают гонку предпочтительности занятий.

Треть россиян самой важной составляющей своего дня считают работу. 15 процентов не могут представить свой день без родных, близких и друзей, 10 процентов прагматично упомянули продукты питания как насущную потребность дня, 9 процентам трудно обойтись без детей и внуков, еще 9 процентам - без транспорта, денег и достатка. Интернет и соцсети - необходимое учловие для комфортного дня для 8 процентов россиян, общение и встречи - для 7, чай и кофе - для 6.

5 процентов отказываются представить свой день без электричества и горячей воды, и столько же - без занятий спортом. 4 процента обратили внимание на здоровье, музыку, чтение книг, ТВ и радио.

Любимые предпочтения дня зависят от возраста. Для молодых важнее работа, мобильный телефон и гаджеты. Интересно, что и тем, кому больше 60, работа также важна, но на втором месте для них родные и телевизор.