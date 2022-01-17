Генконсульство РФ в Алма-Ате возобновит прием 24 января

Генконсульство России в Алма-Ате возобновит прием граждан 24 января. Об этом проинформировали в дипмиссии.

"В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией, консульский прием возобновится с 24 января", - отмечается в телеграм-канале представительства.

Всем, кто был записан на прием в дни, когда генконсульство не работало, предлагается пройти эту процедуру заново.

Ранее в связи с введением в Казахстане режима чрезвычайного положения прием граждан по всем консульским направлениям в генконсульстве России в Алма-Ате был отменен на неопределенный срок.