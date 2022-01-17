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17.01.2022 18:46
Рубрика: Власть

Глава МИД Германии нанесет визит в Россию

Текст: Александр Рар (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Во вторник, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с новой главой внешнеполитического ведомства ФРГ Анналеной Бербок, которая совершит свой первый визит в РФ. Путь госпожи Бербок в Москву лежит через Киев, где она днем ранее встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Накануне Бербок заявила, что Берлин "хочет содержательных и стабильных отношений с РФ", однако, по ее словам, в Москве "двум министрам предстоит обсудить длинный список конфликтных вопросов".
Анналене Бербок в ходе визита в РФ предстоит проводить линию Германии, а не свою собственную. Фото: Gettyimages Анналене Бербок в ходе визита в РФ предстоит проводить линию Германии, а не свою собственную. Фото: Gettyimages
Анналене Бербок в ходе визита в РФ предстоит проводить линию Германии, а не свою собственную. Фото: Gettyimages

Новому правительству ФРГ понадобился месяц, чтобы принять дела у прежнего кабмина. За это время кое-что произошло. Если раньше госпожа Бербок давала понять, что никакого возрождения "восточной политики" не предвидится, то, очевидно, под давлением канцлера Шольца, который хочет попытаться найти общий язык с РФ, эта линия начинает меняться. И Бербок как министр должна подчиниться курсу канцлера, даже если внутренне ему противится. В данном случае она будет проводить не свою линию, а линию Германии, которая хотела бы добиться проведения у себя следующей встречи "нормандской четверки".

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2"

Другое дело, что из-за полярного видения конфликта на Донбассе прийти к общему знаменателю сторонам будет очень сложно. Москве важно, чтобы Германия взяла на себя честную роль арбитра, перестала стоять на проукраинских позициях и указала Киеву на нарушение Минских соглашений. Подозреваю, что после визита на Украину госпожа Бербок положит в свой багаж много негатива в адрес России. Но если она все же сумеет перестроиться, сменить тон своих прежних выступлений, уйти от сугубо "правочеловеческой" повестки и начать представлять всю Германию, то у нее есть шанс найти общий язык с Сергеем Лавровым. Думаю, что Лавров такой человек, который даст ей возможность проявить прагматизм. Однако весь вопрос заключается в том, действительно ли Бербок хочет именно этого. Ведь чем жестче будет ее риторика, тем громче ей будут аплодировать немецкие СМИ. Я не исключаю, что ее цель может состоять как раз в том, чтобы "сломать" линию Шольца и заработать политические очки.

И дело даже не в отсутствии опыта, за который ее активно критикуют. Любой министр, даже новичок в международных делах, может вчитаться в проблематику и подготовиться к встрече. Меня тревожит тот факт, что госпожа Бербок окружила себя сплошь "зелеными" советниками, которые идут у нее на поводу. В ее окружении нет людей, например, социал-демократических взглядов.

И еще один момент. В анонсе МИД ФРГ сообщалось, что Бербок намерена продвигать на Украине "инициативы по устойчивой модернизации энергетики и развитию рынка зеленого водорода" в этой стране. Однако это явно не то, чего ждут в Киеве.

Москве важно, чтобы Германия взяла на себя честную роль арбитра, перестала стоять на проукраинских позициях 

Украина, мечтающая сорвать запуск "Северного потока-2", хотела бы стать монополистом газового транзита в Европу, однако Берлин явно незаинтересован в такой монополии. Зато новый кабмин продвигает форму "зеленой колонизации" бедных стран, чьи рынки хотят заполучить немецкие промышленники.

Подготовила Екатерина Забродина

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