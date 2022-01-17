Госдума отложит рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Законопроект о ковид-сертификатах с QR-кодами 17 января будет снят с рассмотрения. Накануне об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" приняли решение отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении из-за неопределенной эпидемиологической ситуации в России.

Проект откладывается для доработки, этот вопрос будет обсуждаться на Совете Госдумы 17 января, сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Уверен, депутаты поддержат это решение", - заметил спикер ГД. Он выразил уверенность, что законопроект действительно требует доработки. "Хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это", - добавил спикер.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой и Совфедом, а также при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку законопроекта о ковид- сертификатах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам пленарного заседания РСПП.

В документе указывается, что нужно обратить особое внимание "на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций". Кроме того, правительство должно сделать доступным получение гражданами документов, подтверждающих прохождение вакцинации против коронавируса. Также необходимо учитывать наличие медицинских противопоказаний и подтверждения о перенесенном заболевании. Помимо этого, поручено провести оценку влияния закона на деятельность организаций в различных отраслях экономики. Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 30 января. Для того чтобы закон работал, правительство должно обеспечить готовность инфраструктуры и технологий, указано в отдельном поручении президента.

Напомним, что на пленарном заседании 16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о посещении общественных мест по сертификатам о вакцинации. Было объявлено, что он будет серьезно доработан ко второму чтению, чему было посвящено специальное постановление Госдумы. Теперь принято решение отложить рассмотрение этого документа. Партия "Единая Россия" проанализировала ситуацию вокруг законопроекта о введении QR-кодов и поддерживает позицию правительства отложить законопроект, заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. Он отметил, что и сам проект, и поправки к нему готовились с учетом штамма коронавируса "дельта", а теперь следует прогнозировать развитие событий по этому сценарию, связанному с новым штаммом - "омикрон". Турчак подчеркнул, что сейчас "все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям", чем и занимается партия "все два пандемийных года".